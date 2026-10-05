Sportivo se sumó a la lista de clasificados para los cuartos de final

Se disputó la novena fecha en la Liga Provincial de Mayores 2026 con triunfo de los líderes y la clasificación de Sportivo para los cuartos de final. Cuando resta una jornada, queda por completarse una plaza para los playoffs.



Por la Zona A, Sportivo dio el gran golpe de la fecha al derrotar como visitante a Pingüinos por 79 a 76, asegurando así su pasaje a los playoffs. Por otro lado, San Martín de Curuzú Cuatía, como visitante, venció como visitante a Español de Santa Lucía al vencerlo por 61 a 47 que quedó sin posibilidades de clasificar.



En la Zona B, San Lorenzo de Monte Caseros ganó cómo visitante a Football de Esquina por 78 a 68. Además, Córdoba derrotó a Juventus por 78 a 67.



En el interzonal de la fecha, Colón venció a El Tala por 75 a 55 y sigue liderando en su zona.



De esta manera, los equipos ya clasificados a playoffs son: Colón, San Martín (CC), Pingüinos y Sportivo por la Zona A. Mientras que por la B están Córdoba, San Lorenzo y Football.



El único equipo sin posibilidades de clasificar es Español de Santa Lucía y el último boleto se lo disputarán El Tala y Juventus.

Así se ubican



Zona A: Colón y San Martín de Curuzú Cuatiá 16 puntos, Pingüinos 13, Sportivo 12 y Español de Santa Lucía 10.



Zona B: Córdoba 17, San Lorenzo de Monte Caseros 16, Football de Esquina14, El Tala 11 y Juventus 10.

Lo que viene



El programa de la última fecha (10º) clasificatoria es el siguiente:



Sábado 10: 21,00 El Tala vs. Football y 21,30 San Martín vs. Pingüinos.



Domingo 11: 20,00 Colón vs. Español y 20,00 San Lorenzo vs. Córdoba.



Lunes 12: 20,00 Sportivo vs. Juventus.