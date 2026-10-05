Mandiyú y Lipton se cruzarán en la Segunda Ronda

Deportivo Mandiyú y Lipton Football Club animarán uno de los cruces de la Segunda Ronda en la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. Huracán Corrientes tendrá como rival en esta instancia a Estrellas de Formosa, mientras que Huracán Goya y Sportivo Santa Lucía será otro de los duelos eliminatorios.

El Consejo Federal del fútbol argentino confirmó las llaves para las eliminatorias en la Región Litoral Norte camino a la final por uno de los ascensos al Federal A 2027. Serán cuatro cruces, con partidos de ida y vuelta, para llegar a la definición programada a un sólo partido. El perdedor de la Quinta Etapa y de la Etapa Final clasificarán al Torneo Argentino del Interior.

El fin de semana concluyó la etapa de grupos del Regional y este lunes, el Consejo Federal diagramó los respectivos cruces eliminatorios teniendo en cuenta la cercanía geográfica, salvo el caso del clasificado como mejor tercero (Huracán Corrientes -foto-). La Segunda Etapa tiene fecha de juego para el 11 y 18.

Por la parte alta del cuadro, estará Huracán Corrientes que deberá medirse frente a Estrellas de Laishí, Formosa que ganó la Zona 2. El primer juego será en la capital correntina y la revancha en suelo formoseño. El ganador de este cruce irá en la Tercera Etapa frente al vencedor de Municipal de Las Palmas (Chaco) y Municipal de Formosa.

Los otros cruces en esta parte del cuadro serán: Cultural de Sáenz Peña - Central norte de Resistencia y Central Norte de Resistencia - Deportivo Luján de Resistencia.

En tanto que por la parte baja del cuadro estarán los otros cuatro equipos correntinos clasificados, garantizando un representante de la provincia en la Cuarta Etapa (semifinal de la Región Litoral Norte).

El cruce entre los equipos capitalinos será protagonizado por Mandiyú y Lipton. En el partido de iza, la localia (sería en Boca Unidos) será para el elenco Azul, mientras que en la revancha, el Albo será local en cancha de Huracán.

El ganador del duelo entre los capitalinos, se medirá en la próxima instancia con el vencedor de Sportivo Santa Lucía y Huracán de Goya. La serie comenzará con la localia para Huracán.

Además, por esta parte del diagrama de cruces eliminatorios están Barrio Obrero de Eldorado - La Picada de Posadas y Guaraní Antonio Franco de Posadas - Nacional de Puerto Piray.