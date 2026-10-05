Lionel Messi realizó este lunes su último entrenamiento junto al plantel de la Selección Argentina, para disputar su partido de despedida del conjunto nacional, este martes, frente a Benín.



El rosarino de 39 años publicó en sus redes sociales algunas fotos de la práctica con la frase: “Momentos especiales que voy a extrañar”.

Entre las fotos -en las que se lo ve sonriendo junto a sus compañeros-, se destaca una en la que aparecen todos los jugadores del plantel, los miembros del cuerpo técnico y hasta los empleados del predio y de AFA, con su presidente, Claudio Tapia, incluido.



El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni tuvo sus últimos movimientos con pelota previos al partido contra el equipo africano, que contó con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa, donde se pudieron observar las últimas sonrisas del "10" con sus compañeros.

El capitán Lionel Messi se sumó el domingo a la totalidad de los convocados, que tuvieron una nueva sesión de trabajos que comenzó en el gimnasio del predio que tiene la AFA en Ezeiza. Allí, los jugadores que juntaron minutos desde el arranque ante el equipo africano de Burkina Faso hicieron recuperación durante cuarenta minutos, mientras que el resto complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

La Selección Argentina se prepara para una noche inolvidable, ya que este martes se enfrentará con su par de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi del conjunto nacional luego de 21 años.



El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

De no mediar imprevistos, todo indica que Messi disputará los 90 minutos frente a Benín. El estadio, en tanto, lucirá un lleno espectacular y será escenario no solamente del partido, sino además de varias sorpresas y artistas invitados, además de contar con la presencia de casi todos los jugadores que, junto con la Pulga, alzaron la Copa del Mundo en Qatar 2022.