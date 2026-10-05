Lionel Messi tendrá su último entrenamiento con la Selección argentina y palpita su partido de despedida

En medio de un clima de nostalgia y con sentimientos encontrados, la Selección argentina se entrenará este lunes desde las 17.30. Será la última práctica de Lionel Messi, que el martes se despedirá de la Albiceleste en el amistoso ante Benín.

El crack rosarino se sumó al equipo de Lionel Scaloni este domingo: entrenó por la tarde y luego compartió un asado junto a sus compañeros, que fue difundido por la cuenta oficial del equipo en las redes sociales.

La práctica del domingo empezó en el gimnasio, donde los futbolistas que jugaron ante Burkina Faso hicieron recuperación durante cuarenta minutos. El resto, en tanto, complementó estos ejercicios con movimientos de velocidad y coordinación en cancha.

Luego, los futbolistas -Messi incluido- trabajaron en la cancha bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Hubo una práctica de fútbol formal de 45 minutos con trabajos mixtos en espacio reducido. Sobre el cierre, hubo fútbol en espacio acortado.

Por supuesto, por estas horas todas las miradas están puestas en el capitán, que compartió en sus redes sociales algunas fotos de su llegada al predio de la AFA. Inmediatamente, los fanáticos le demostraron su cariño a través de una ola de mensajes.

En la práctica de este lunes, el entrenador Lionel Scaloni empezará a definir la formación titular para enfrentar a Benín el martes desde las 20 en el estadio Monumental. A los jugadores que fueron parte de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se sumaron este domingo Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Se espera que el partido en el estadio de River sea una verdadera fiesta. De seguro, no faltarán los momentos emotivos. Por el momento, desde la organización mantienen un hermetismo absoluto sobre cómo será el homenaje al 10.

Las entradas para la despedida de Lionel Messi están agotadas. Los hinchas que no tengan tickets podrán participar del Fan Fest de la AFA que se montará en Ciudad Universitaria, a pocos metros del estadio Monumental. El espacio abrirá desde las 12 del mediodía hasta la medianoche y ofrecerá múltiples actividades para el público: música en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, espacios interactivos y la presencia de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

Messi anunció su retiro de la Selección argentina el 31 de agosto tras dos décadas en las que rompió todos los récords. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, indicó el capitán albiceleste en la carta que publicó en sus redes sociales.

Los números de Lionel Messi con la Selección argentina

A lo largo de su extensa trayectoria con la Selección argentina, Lionel Messi disputó 207 partidos donde hizo 125 goles y dio 68 asistencias.

Cuándo es la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina



La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina será este martes a las 20 (hora de la Argentina) en el amistoso ante Benín en el estadio Monumental.

TN