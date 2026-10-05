Racing volvió a la victoria con el debut de Chirola Romero como DT

Racing superó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

Tras una semana convulsionada por la salida de Juan Pablo Vojvoda y con el debut de Chirola Romero como DT interino, la Academia se recuperó en Córdoba. Racing golpeó dos veces en el primer tiempo y controló a Estudiantes durante buena parte del partido y, aunque terminó sufriendo en el cierre, se llevó tres puntos importantes.

Primer tiempo: Racing aprovechó la debilidad de Estudiantes RC

A tan solo 10 minutos del inicio del encuentro, Tomás Conechny abrió el marcador para Racing. La Academia hizo rápido un lateral para la corrida de Ortegoza, que llegó hasta el fondo por derecha y lanzó un centro pasado para la aparición del delantero, que ingresó solo por el segundo palo para conectar la pelota, definir de zurda y colocarla arriba en la red.

El conjunto de Avellaneda supo aprovechar los errores de los locales y, a los 38 minutos, Maravilla Martínez anotó el 2-0. El arquero salió a achicar y la pelota quedó disponible para el artillero de Racing, que no falló con el arco despejado.

Segundo tiempo: victoria con sufrimiento en el cierre

Racing había controlado el partido durante buena parte del complemento, pero comenzó a replegarse y Estudiantes, obligado por la necesidad, empezó a adelantarse. Cambeses respondió ante algunas aproximaciones del local, que finalmente encontró el descuento a los 88 minutos.

Estudiantes logró el gol gracias a un centro preciso de Gabriel Alanís y un cabezazo letal de Mauro Valiente. El gol le dio un giro inesperado al partido, que transcurría sin mayores sobresaltos en el complemento y con el 2-1 se encendió.

En los minutos finales, los locales se despertaron y empujaron a la Academia contra el arco de Facundo Cambeses, pero se quedaron sin tiempo para conseguir la igualdad.

Así, Racing se quedó con una victoria que le permite volver a ilusionarse con entrar entre los ocho mejores y que le da aire al equipo después de la durísima eliminación en Copa Argentina ante Boca. Ahora llegó a los11 puntos en la tabla del Torneo Clausura y está 12º.

Estudiantes de Río Cuarto, en tanto, profundizó su crisis: sigue último en la Zona B, con apenas seis puntos, y quedó todavía más comprometido en la pelea por la permanencia.

Espn