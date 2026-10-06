Vasco Da Gama propuso a Manaos para recibir a Boca Juniors

Vasco da Gama aún no pudo resolver en que estadio recibirá a Boca para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana y luego de que la Justicia de Río de Janeiro rechace el pedido judicial del club para jugar en el Maracaná, apareció una nueva exótica sede que podría albergar el encuentro: Manaos.

A casi 3.000 kilómetros de Río y en el corazón de la selva amazónica, el cambio de ciudad podría tener repercusiones indirectas en el desarrollo del juego, no solo porque significaría un viaje más largo para ambos equipos, sino porque se trata de una de las ciudades más húmedas del mundo.

En caso de que el duelo se mude a la capital del estado de Amazonas, el estadio donde se disputaría el duelo sería la Arena da Amazônia, un recinto con capacidad para 44.000 espectadores que fue construido para el Mundial 2014, recibiendo cuatro partidos del torneo. Desde entonces es uno de los elefantes blancos que dejó esa Copa del Mundo, pues hacen de local pequeños equipos regionales en ocasiones esporádicas e incluso hubo proyectos gubernamentales para convertirlo en una prisión.

Con Brasilia también asomando como una posibilidad, lo cierto es que si Vasco quiere mover de ciudad el cruce con el Xeneize por un lugar en la final de la Sudamericana, debe realizar una presentación a la Conmebol hoy mismo, con tiempo hasta las 22 para hacerlo. De todas formas, según pudo averiguar TyC Sports, el cotejo no se mudaría y permanecería en Río.

Con este panorama, las opciones del Cruzmaltino pasan por el Nilton Santos, hogar de Botafogo que tiene disponibilidad pero que está casi descartado por su césped sintético, o por seguir instistiendo con São Januário, buscando ajustar ciertos requisitos para que la casa madre del fútbol sudamericano autorice que puedan jugar en donde acostumbran ser locales.

Con tiempo hasta el 10 de octubre para definir su localía para la revancha contra el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena -estipulada para el 20-, los brasileños trabajan a contrarreloj para poder cumplir los plazos y no someterse a sanciones económicas, garantizando que pueden dar las cuatro mil localidades visitantes que marca el reglamento sin irse de su cancha, aunque esperan aún por habilitación.

TyC Sports