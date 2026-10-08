Colapinto reveló el objetivo de Alpine

Alpine tiene un objetivo claro: ser el quinto equipo en la tabla de Constructores al finalizar la 77ª temporada de Fórmula 1. Eso equivale a ser el mejor del resto, sacando a los cuatro grandes Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Para sintetizar la abismal diferencia que hay entre ese cuarteto y el resto vale decir que la escudería de las bebidas energizantes llega a Singapur en la cuarta plaza y le lleva 208 puntos a Racing Bulls, el quinto. Desde los de Faenza al 11º y último, Cadillac, hay 90 unidades de diferencia… La F1 son dos campeonatos en uno y los de Enstone quieren ganar el segundo y por eso Franco Colapinto entiende que será fundamental tener un buen resultado en Marina Bay porque llegan a 22 unidades de Racing Bulls (90 a 68).

Los ingenieros del equipo francés incorporaron un paquete grande de actualizaciones en el A526 en Zandvoort para Pierre Gasly y en Monza para el auto de Colapinto. El salto de performance fue evidente y el ritmo fue más fuerte y sostenido desde entonces. Sin embargo, en las cinco carreras que pasaron desde el GP de Paises Bajos, Alpine sumó 16 puntos contra 20 del equipo italiano. En el medio, claro, dos momentos clave: el error de Colapinto en Azerbaiyán que dejó fuera de carrera a los dos coches del equipo (estaban ambos en zona de puntos y los RB fuera) y el error de estrategia del GP de Baréin, en Malasia, cuando mandaron a Gasly y al argentino (para colmo partía último por cambios en su unidad de potencia) con cubiertas lisas cuando la pista estaba aún muy mojada. Ese doble cero consecutivo fue una daga para el objetivo de ser quintos.

A la agenda 2026 de F1 le quedan siete fechas, tiempo suficiente para descontar esas 22 unidades, pero saben en Alpine que ya no pueden seguir regalando oportunidades. Y en Singapur se disputará el último sprint de la temporada, por lo tanto, habrá dos chances para anotar. “¿Qué tenemos que hacer? Intentar recuperarnos”, dijo Colapinto en conferencia de prensa. “Creo que tuvimos un auto muy rápido últimamente, así que no se trata de un problema de competitividad. En la última carrera tuvimos la penalización por la unidad de potencia, así que arranqué desde el fondo de la parrilla, pero la base fue muy sólida durante todo el fin de semana. Fuimos rápidos con poca y mucha carga de combustible. Así que creo que Singapur es otra oportunidad para tratar de sumar puntos. Será importante que estemos delante de los Racing Bulls, necesitamos sumar más que ellos. Así que estamos trabajando duro para que eso suceda”, explicó.

El ex-Williams se mostró confiado por el andar del A526: “Demostramos ser mucho más fuertes en trazados que no le caían bien a nuestro auto. Dimos buenos pasos después de la mejora en Zandvoort y Monza. Después de eso somos mucho más fuertes. Ojalá podamos ser competitivos en todo tipo de circuitos”.

Colapinto fue consultado sobre su avance como piloto en 2026, año en el que ya 27 puntos y se ubica 12º en el torneo: “Tener una temporada completa en F1 y empezar con las pruebas de pretemporada ya es una gran diferencia. En años anteriores fui directo a mitad de año y sin pruebas, sin conocer el auto, los neumáticos, muchos factores que son realmente importantes para entender desde temprano. Este año tuve esa preparación y fue un gran paso para estar listo para rendir mejor. Y luego me desarrollé mucho como piloto de F1. Se evoluciona mucho en una temporada completa, como persona, como atleta. Pasé por algunos momentos difíciles que aprendí y mejoré”.

También habló sobre la pista de Singapur, el lugar que albergó a la primera carrera nocturna de la historia de F1 en la temporada 2008: “Siempre es un circuito que disfruté, manejar acá con Williams en mi tercera carrera en F1. Las carreras nocturnas son divertidas. Ojalá seamos rápidos y podamos intentar algo”. Y en charla con Espn, detalló: “Es un fin de semana sprint, así que debemos enfocarnos desde temprano, conocer la pista rápido y desarrollar el auto velozmente. Será clave caer bien desde el principio y hacer una buena clasificación para el sprint”.

Espn