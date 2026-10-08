Monte Caseros: preparan una nueva edición de la Travesía Trinacional de Canotaje

Monte Caseros, Barra do Quaraí (Brasil) y Bella Unión (Uruguay) albergarán la 7ª edición de la Travesía Trinacional de Canotaje los días 21 y 22 de noviembre.

El grupo organizador "Amigos del Kayak" presentó la iniciativa ante las autoridades provinciales para lograr el apoyo institucional y gestionar su declaración de interés provincial.

El evento prevé un recorrido de 25 kilómetros a remo e integración cultural entre los tres países.

Reunión con autoridades e impulso institucional

Los representantes náuticos mantuvieron un encuentro de trabajo en el marco del aniversario de Monte Caseros.

Integrantes de "Amigos del Kayak" expusieron los detalles del evento ante el ministro de Turismo de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard, y la diputada provincial Albana Rotella.

Se iniciaron las gestiones formales para que la travesía sea declarada de interés provincial e incorporada de forma permanente al calendario turístico oficial.

En la edición 2025 el evento congregó a más de 300 palistas, consolidándose como una de las citas náuticas más relevantes de la triple frontera más austral del mundo.

Integración regional, acampe e identidad del río Uruguay

La travesía náutica promueve la hermandad entre los pueblos ribereños a través del deporte y la naturaleza.

Los participantes navegarán cerca de 25 kilómetros a bordo de kayaks y embarcaciones a remo a lo largo de las costas de Argentina, Brasil y Uruguay.

La programación incluye un campamento en una de las islas del río Uruguay para propiciar el intercambio cultural entre deportistas de los tres países.

Además de fomentar el turismo de aventura, la actividad promueve la educación ambiental, la conservación de la fauna y flora autóctonas y el desarrollo sostenible de la región.