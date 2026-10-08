El reclamo del técnico de Benín tras la despedida de Messi: “No nos dieron nada”

Luego del 3 a 0 en favor de Argentina, Gernot Rohr, entrenador de Benín, cuestionó el operativo de seguridad durante la despedida de Lionel Messi. El técnico aseguró que sus jugadores no pudieron acercarse al “Diez” después del partido ni intercambiar camisetas en el campo de juego.

Apuntó contra la seguridad

“El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta”, se quejó Rohr en la radio francesa RMC.

El entrenador explicó que los integrantes del plantel intentaron acercarse a Messi una vez terminado el partido, pero no pudieron hacerlo. “Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo”, afirmó.

Los jugadores de Benín habían llevado sus camisetas con la intención de intercambiarlas con los futbolistas argentinos. Sin embargo, según Rohr, los intentos no tuvieron resultado y solamente pudieron estar cerca de Messi durante los 90 minutos.

“Lo intentamos todo, pero fue inútil”, relató el entrenador de Benín.

El regalo que sí pudo llevarse Rohr

Antes del partido, el capitán de Benín, Sessi D’Almeida, le entregó a Messi una estatuilla de las Amazonas del Dahomey, además de una rosa y una carta escrita por todo el plantel.

Rohr, en cambio, consiguió llevarse un recuerdo gracias a Lionel Scaloni. El entrenador de Benín le entregó al técnico argentino una camiseta de Messi del Mundial 2018 para que se la hiciera firmar.

“Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió”, contó Rohr, quien enfrentó a Argentina en Rusia cuando era el técnico de Nigeria. “Esperé media hora, pero no es para tanto”, agregó.



