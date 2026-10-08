Sportivo venció a Mandiyú y volvió al primer puesto del Oficial

En el cierre de la 14º fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol (LCF), Sportivo Corrientes superó al Deportivo Mandiyú y recuperó la primera ubicación.



Cuatro partidos se jugaron el miércoles en la continuidad del certamen. Lipton goleó y se ubicó entre los cuatro mejores, mientras que se registraron dos empates.



Sportivo ratificó su gran momento y con goles de Franco López y Marcos Gómez, venció a Mandiyú 2 a 0 para volver al primer puesto en la tabla de posiciones.



Lipton se mostró contundente y goleó a Deportivo Montaña 5 a 0 con los goles de Germán Acuña (2), Kevin Argüello, Joan González del Coll y Juan Carlos Martínez. Con el triunfo, el elenco Azul trepó al cuarto puesto.



En Mburucuyá, con un expulsado por equipo, el conjunto local empató con Independiente del barrio Unión en 2 tantos. Para la M convirtieron Rodrigo Romero y Lucas Ríos, en tanto que el elenco rojo, Juan Manuel Leguizamón anotó los dos goles.



Además, Huracán Corrientes rescató un empate en 2 goles frente a Curupay que estuvo dos veces al frente del marcador.



Las goleadores del azulgrana fueron fueron Mauricio Pavón y Nahuel Rolón, en tanto que para el maderero lo hizo Nicolás Rivero.



La fecha se había puesto en marcha el pasado viernes con estos resultados: Boca Unidos 5 - Talleres 0, Cambá Cuá 1 - Libertad 0, Yaguareté 0 - Sacachispas 1 y Ferroviario 2 - Empedrado 3.

Así se ubican



Cuando resta una fecha para concluir la primera fase del Oficial, las posiciones quedaron de esta manera: Sportivo 32 puntos, Cambá Cuá 30, Empedrado 28, Liptobn 26, Mandiyú 25, Ferroviario 24, Sacachispas 23, Independiente y Huracán 22, Boca Unidos 21, Mburucuyá 19, Dr. Montaña 12, Curupay 9, Yaguareté y Talleres 8, Libertad 1.

Lo que viene



Si las condiciones del tiempo lo permiten y las canchas pueden ser utilizadas, este viernes se pondrá en marcha la fecha 15 del Oficial de Primera A y la 11, segunda de la segunda fase, de la Primera B de acuerdo al siguiente detalle:

Cancha de Sportivo: 18.00 Dr. Montaña vs. Mburucuyá (1º A) y 20.00 Empedrado vs. Cambá Cuá (1º A).



Cancha de Libertad: 18.00 Libertad vs. Yaguareté (1º A) y 20.00 Robinson vs. San Jorge (1º B).



Cancha de Lipton: 18.00 Quilmes vs. San Marcos (1º B) y 20.00 Barrio Quilmes vs. Rivadavia (1º B).



Cancha de Alvear: 17.00 Alvear vs. Villa Raquel (1º B).

La programación seguirá este sábado en cancha de Sportivo: 18.00 Alumni vs. Peñarol (1º B) y 20.00 Talleres vs. Ferroviario (1º A).

La última fecha de la fase inicial en la Primera A se completará el miércoles 14 de acuerdo a este programa:



Cancha de Sportivo: 18.00 Curupay vs. Lipton (1º A) y 20.00 Sportivo vs. Huracán (1º A).



Cancha de Lipton: 18.00 Independiente vs. Boca Unidos (1º A) y 20.00 Sacachispas vs. Mandiyú (1º A).