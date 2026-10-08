Midón ganó un partidazo en Antofagasta y se metió en cuartos de final

El correntino Lautaro Midón (N°206 del ranking ATP) sumó una nueva victoria en el Challenger de Antofagasta, Chile. Esta vez, derrotó al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (N°342) por 7-6 (1), 2-6 y 7-6 (9) y se clasificó a los cuartos de final.



Después de una buena semana en el Challenger de Curitiba (cuartos de final) y de haber conseguido la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, el joven de 22 años sigue dando pasos importantes en el cierre de la temporada. Y esta vez, con un gran triunfo ante un jugador que venía siendo la revelación de este circuito en los últimos meses.



Este jueves, el correntino tuvo que trabajar hasta el último punto para quedarse con la victoria luego de 3 horas y 2 minutos de juego.



Después de llevarse un primer set muy ajustado, Aguilar Cardozo reaccionó en el segundo y estuvo a punto de ganar el partido. Cuando lideraba 5-4 en el tercero, sacó 40-30 y Adv. luego de un deuce. Sin embargo, pese a los dos match points que gozó el uruguayo, no pudo definir el partido y el albiceleste quebró en ese juego que fue una verdadera montaña rusa de emociones.



Con esta paridad, donde se siguieron quebrando mutuamente, todo se definió en el tiebreak. Allí el nacido en Buenos Aires pero representante uruguayo llegó a liderar 4-2 y 5-4 pero nunca pudo inclinar la balanza definitivamente a su favor. Midón nunca se dio por vencido y, aunque desaprovechó un punto de partido, terminó cerrando un encuentro que vale muchísimo.



En los cuartos de final del Challenger de Antofagasta que se juega sobre polvo de ladrillo, Midón se enfrentará al brasilero Eduardo Ribeiro (N°346, ingresó como alternativo), que viene de derrotar al máximo favorito al título: Gustavo Heide. Este partido se llevará a cabo este viernes 9 desde las 10, donde el argentino buscará volver a meterse en una semifinal después de medio año sin alcanzar esa ronda.



Con 22 años, el argentino atraviesa un cierre de temporada que puede marcar un nuevo paso en su crecimiento profesional. Y en tierras chilenas, buscará transformar su buen presente en un nuevo récord personal en el ranking ATP.



Midón, nacido en Corrientes en el 2004, ya suma 16 puntos en el ranking en vivo y quedó posicionado en el puesto N°190. Su mejor lugar en el escalafón fue el N°189 (24 de agosto de 2026) y solamente necesita una victoria para superarlo. En caso de ganar su próximo partido y clasificarse a las semifinales de Antofagasta, quedaría 185°, de acuerdo la informe que realizó Espn.



