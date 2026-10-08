Concluye la etapa inicial de la Liga Provincial

En tres días se jugará la última fecha de la primera fase de la Liga Provincial de Mayores 2026. Solo resta por conocer al último clasificado a playoffs y cómo quedarán conformados los cruces de cuartos de final.



Por la Zona B, este sábado por la noche El Tala recibirá a Football de Esquina. Con un triunfo, el Verde asegurará su clasificación a la siguiente instancia. Por esta misma zona, en Monte Caseros, el local San Lorenzo y Córdoba definirán al primer lugar. De momento, la ventaja deportiva corresponde al conjunto capitalino, pero si el Pitogüe gana por 10 o más puntos, será el primer clasificado de la zona.



Por la A, en Curuzú Cuatía, San Martín recibirá a Pingüinos. El Santo necesita un triunfo y una derrota de Colón para aspirar al primer lugar de la zona. Precisamente, el Violeta, jugará este domingo ante Español de Santa Lucía.



El lunes concluirá la fase regular con el duelo interzonal entre Sportivo y Juventus. Si El Tala pierde el sábado con Football, Juventus llegará con chances de clasificarse a la siguiente instancia, y para eso deberá vencer sí o sí al Albiverde.



Los equipos ya clasificados a playoffs son: Colón, San Martín (CC), Pingüinos y Sportivo por la Zona A. Mientras que por la B, son Córdoba, San Lorenzo y Football.



El único eliminado al momento es Español de Santa Lucía y el último boleto se lo disputarán El Tala y Juventus.



La programación de partidos es la siguiente:



Sábado 10: 21,00 El Tala vs. Football y 21.30 San Martín de Curuzú Cuatiá vs. Pingüinos.



Domingo 11: 20.00 Colón vs. Español y San Lorenzo vs. Córdoba.



Lunes 12: 21.00 Sportivo vs. Juventus.