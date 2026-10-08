Boca vs. River: cuándo se juega el próximo superclásico

Boca y River ya tienen fecha y hora para volver a enfrentarse por el campeonato argentino. El próximo superclásico se jugará el domingo 1° de noviembre a las 15, en La Bombonera.

La Liga Profesional confirmó la programación hasta la fecha 15 del Torneo Clausura. Una semana antes del “super”, Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre a las 17, mientras que River recibirá a Racing a las 19.15.

De esta manera, los dos llegarán al superclásico con una semana de descanso liguero. Sin embargo, Boca tendrá un calendario más exigente durante octubre por su serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Cómo llegan al Superclásico

El partido podría tener importancia en la definición del Torneo Clausura y en la carrera por clasificar a la Copa Libertadores. Ambos equipos llegan a la recta final del campeonato con objetivos por cumplir en la tabla anual.

El último enfrentamiento fue el 19 de abril, por el Apertura, cuando Boca se impuso 1-0 en el Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.

Desde entonces, ambos planteles atravesaron modificaciones importantes. Claudio Úbeda y Eduardo Coudet dejaron sus cargos como entrenadores, mientras que Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio asumieron al frente de Boca y River, respectivamente.

El próximo encuentro también marcará el primer superclásico para jugadores como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano.



