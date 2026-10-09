San Martín perdió en doble tiempo suplementario

En doble tiempo suplementario, San Martín cayó en la noche del jueves frente a Racing de Chivilcoy 126 a 13 en su segunda presentación en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27.



El partido que se jugó en el Grilon Arena de la ciudad bonaerense de Chivilcoy tuvo estos parciales: 20-18m 46-41, 65-64, 90-90 y 106-106.



Mateo Chiarini con 32 puntos y Nicolás Romano con 23 fueron los jugadores destacados en el ganador, mientras que en el equipo correntino los mejores jugadores resultaron Diego Colomb con 30 30 puntos y Sebastián Lugo con 26. Además, el brasileño Daniel Moreira finalizó con 20 tantos y 15 rebotes.



El cuarto inicial fue muy desfavorable para San Martín que se mostró endeble en defensa y recibió 30 puntos.



En el segundo capítulo, mejoró la labor defensiva y también encontró caminos seguros para anotar. Metió un parcial de 15 a 1 para adelantarse 33 a 32, aunque el local tuvo un mejor cierre y llegó al descanso largo 5 puntos arriba.



Los dos cuartos finales fueron equilibrados, se alternaron en el control del marcador y por eso no extrañó que terminen empatados en 90.



Durante el primer suplementario, los triples fueron los protagonistas. Entre los dos equipos anotaron 8. San Martín tuvo la opción de anotar en la última jugada pero el 106-106 no se modificó.



La experiencia y categoría de Romano en el segundo alargue fue determinante para el triunfo de Racing. El Rojinegro volvió a tener la última pelota, pero en 7 segundos no pudo seleccionar un buen lanzamiento.



La agenda de San Martín, que acumula dos derrotas en dos presentaciones, indica que este sábado, desde las 21, visitará a Argentino de Junín.