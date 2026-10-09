Boca y una visita clave a Instituto para trepar a lo más alto en la tabla anual

Boca visitará este viernes a Instituto de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita trepar a lo más alto en la tabla anual.



El encuentro, que está programado para las 19:30 se llevará a cabo en el Estadio Juan Domingo Perón. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.



Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que arrastra un invicto de 16 partidos y se mantiene con vida en todas las competencias: el Torneo Clausura, Campeón de Liga, Copa Sudamericana y Copa Argentina.



En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan cuartos en la Zona A con 20 puntos, mientras que una victoria les permitiría escalar al menos de manera momentánea a la cima en la tabla anual.



De cara a este encuentro, Arruabarrena iría con un mix, debido a que solo cuatro días después se enfrentarán con Vasco Da Gama de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.



La principal noticia tiene que ver con Álvaro Montero: regresa tras haber representado a la Selección de Colombia en los amistosos de la fecha FIFA.



El arquero, que se perdió los duelos ante Racing por Copa Argentina y Unión por el certamen local, será titular en su retorno al Xeneize.



Además, después de diez meses de inactividad, Rodrigo Battaglia vuelve oficialmente a la lista de convocados ante Instituto. Si bien había estado ante Racing por Copa Argentina, su presencia fue más bien testimonial, para acompañar al grupo.



Instituto, por su parte, es una de las grandes revelaciones en este Torneo Clausura, ya que lidera en la Zona A con 25 puntos y además está metido de lleno en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.



En la última fecha, los dirigidos por Diego Flores golearon 4-1 como visitantes a Independiente.

Más partidos



Aldosivi y Sarmiento darán comienzo a la duodécima fecha del Torneo Clausura, este viernes desde las 14:30, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata, con tres partidos más.



Gimnasia y Esgrima La Plata-Atlético Tucumán y Unión de Santa Fe-Defensa y Justicia, a las 18:00 y 21:45 respectivamente, son los dos encuentros que completan el primero de los cuatro días del fin de semana repleto de fútbol argentino.