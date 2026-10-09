Regatas Corrientes pone en marcha una nueva ilusión sudamericana

Regatas Corrientes pondrá en marcha este viernes una nueva ilusión internacional. Comenzará a transitar la Liga Sudamericana de Básquetbol 2026, torneo que ya ganó en dos oportunidades.



Con un plantel renovado, después de ser finalista en la temporada 2025, Regatas formará parte del Grupo B en la ciudad ecuatoriana de Loja (2.060 metros sobre el nivel del mar).



El primer partido del Fantasma será este viernes, en el Coliseo de la Ciudad, desde las 19.10 frente a Nacional de Montevideo.



La segunda presentación está pautada para el sábado, a partir de las 22,10, contra el local Jorge Guzmán y cerrará esta instancia el domingo 11, desde las 19.10, cuando enfrente a Corinthians de Brasil.



El objetivo para el elenco que conduce Martín Villagrán es quedar entre los dos primeros y así avanzar a los cuartos de final.



El renovado Regatas llega al certamen internacional con cuatro partidos amistosos y un debut con victoria frente a Instituto de Córdoba en la Liga Nacional.



Para la doble competencia, Regatas apostó a la renovación de su plantel. De los jugadores mayores solamente sigue Iván Gramajo y llegaron Roberto Acuña, Francisco Farabello, José Montero, Fausto Ruesga, Sebastián Orresta y los extranjeros Keith Stone (Estados Unidos) y Elián Centeno (Venezuela).



Para Regatas será su sexta participación en la Liga Sudamericana. La primera vez que compitió fue en el 2008, donde a la postre sería el campeón. En el 2012 volvió a gritar campeón y en el 2025 logró el subcampeonato.



Nacional, que cuenta en su plantel con cuatro extranjeros, fue campeón de la Liga Sudamericana en 2024 y quedó tercero en la Basketball Champions League Américas 2025