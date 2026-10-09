Doble festejo para Regatas en el Provincial Sub18

El Club de Regatas Corrientes se consagró campeón de vóley en el Torneo Provincial Clausurra Sub 18 tanto en el masculino como en el femenino. El certamen organizado por la Federación Correntina del mencionado deporte se concretó el pasado fin de semana en el Club San Martín.



Entre las mujeres, Regatas ganó su zona venciendo a sus dos rivales y clasificando a la semifinal de manera invicta. En dicha instancia derrotó a Centro Estrada de Bella Vista por 2-1 y posteriormente, en la final, le ganó a Córdoba 2-0 para llevarse el título ganando todos sus juegos.



En el masculino, los chicos remeros también terminaron punteros en su grupo para avanzar a la semifinal en donde dieron cuenta de Fundación Corrientes. Ya en la final se toparon con el Club Córdoba, ganándole 2-0 para llevarse el trofeo de campeones de manera invicta y sin ceder sets en el camino.

Campeones en Resistencia



También durante el último fin de semana, pero en la ciudad de Resistencia, se llevó a cabo la fecha final del Torneo Clausura de la Asociación de Vóley de Resistencia en la categoría Sub21 en la rama masculina.



Regatas, que venía a paso firme luego de las fechas anteriores, logró derrotar en las semifinales a su homónimo de Resistencia por 2-1. En la final, el elenco Fantasma se midió con Córdoba a quien le ganó en sets corridos para levantar el trofeo de campeón en el certamen de la vecina ciudad.