Lautaro Midón avanzó a las semifinales en Antofagasta

El tenista Lautaro Midón logró este viernes instalarse en las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta, al vencer al brasilero Eduardo Ribeiro (346º) en uno de los cruces de cuartos de final en Chile.



El correntino, quien se ubica en el puesto 206 del ranking ATP, se impuso por 6-2 y 6-1 ante al brasilero Ribeiro, en un encuentro que se prolongó a lo largo de 58 minutos.



Ribeiro ingresó al cuadro principal como alternativo y llegaba de eliminar al máximo favorito, su compatriota Gustavo Heide.



Midón volverá a medirse con un brasilero en las semifinales del certamen de Chile, será ante Thiago Seyboth Wild (136º), que viene de eliminar a su compatriota Felipe Meligeni Alves (453º) por 6-1 y 6-4. El juego está pactado para este sábado desde las 11.00 horas.



Hasta el momento, a lo largo de la semana en Chile, el tenista argentino de 22 años se impuso ante el brasilero José Pereira (778º), el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (342º) en tres sets y este viernes a Ribeiro.



La campaña que realizó en las canchas de polvo de ladrillo del AutoClub Antofagasta, le permitirá a Midón conseguir su mejor ránking histórico.



El escalafón en vivo de la ATP lo ubica en el puesto 184, mejoró 22 lugares de la semana pasada y supera la ubicación 189 del mes de agosto.