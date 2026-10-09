Cambio de programación en la Liga Correntina

El mal estado de los campos de juego, afectados por las lluvias de los últimos días, obligaron a reprogramar el inicio de una nueva fecha en las competencias oficiales de primera división de la Liga Correntina de Fútbol.



La 15º de la división A, última de la primera fase, comenzará este sábado con dos encuentros. Libertad se medirá con Yaguareté en la lucha por escapar de los últimos lugares, mientras que Ferroviario intentará consolidarse entre los ocho mejores frente a Talleres que está en la parta baja de la tabla.



En tanto que este sábado se jugará de manera completa la fecha 11, segunda de la segunda etapa, en la Primera B. El puntero San Jorge se medirá frente a Robinson en le juego destacado de la jornada.

Programación



El programa de partidos de la fecha 15 del Oficial de Primera A y la 11, segunda de la segunda fase, de la Primera B es el siguiente:



Sábado 10



Cancha de Libertad: 16.00 Libertad vs. Yaguareté (1º A) y 18.00 Robinson vs. San Jorge (1º B).



Cancha de Ferroviario: 16.00 Quilmes vs. San Marcos (1º B) y 18.00 Barrio Quilmes vs. Rivadavia (1º B).



Cancha de Alvear: 17.00 Alvear vs. Villa Raquel (1º B).



Cancha de Sportivo: 16.00 Alumni vs. Peñarol (1º B) y 18.00 Talleres vs. Ferroviario (1º A).



Miércoles 14



Cancha de Ferroviario: 18.00 Dr. Montaña vs. Mburucuyá (1º A) y 20.00 Empedrado vs. Cambá Cuá (1º A).



Cancha de Sportivo: 18.00 Curupay vs. Lipton (1º A) y 20.00 Sportivo vs. Huracán (1º A).



Cancha de Lipton: 18.00 Independiente vs. Boca Unidos (1º A) y 20.00 Sacachispas vs. Mandiyú (1º A).

Así se ubican



Cuando resta una fecha para concluir la primera fase del Oficial, las posiciones quedaron de esta manera: Sportivo 32 puntos, Cambá Cuá 30, Empedrado 28, Lipton 26, Mandiyú 25, Ferroviario 24, Sacachispas 23, Independiente y Huracán 22, Boca Unidos 21, Mburucuyá 19, Dr. Montaña 12, Curupay 9, Yaguareté y Talleres 8, Libertad 1.



En divisional B, disputadas once fechas, las posiciones están así: San Jorge 23 puntos, Villa Raquel 21, Quilmes 18, Robinson 17, San Marcos 15, Alvear 13, Rivadavia 10, Barrio Quilmes y Alumni 8 y Peñarol 3.