Regatas no pudo sostener la reacción y perdió frente a Nacional

El debut de Regatas Corrientes en la Liga Sudamericana de Baloncesto 2026 fue con derrota. Por la primera fecha del Grupo B, en el Coliseo de la Ciudad de Loja, perdió frente a Nacional de Montevideo por 106 a 96.



El equipo correntino tuvo un rendimiento decreciente, con un repunte en el cuarto final, pero quedó cortó en su rotación por la ausencia del venezolano Elian Centeno que no logró la visa para ingresar a Ecuador, y por la salida con 5 faltas de Roberto Acuña, Keith Stone, Iván Gramado y Sebastián Orresta.



Nacional, semifinalista en la competencia de su país, se hizo fuerte por dos jugadores destacados: el dominicano Luismal Ferreiras (20 puntos y 14 rebotes) y el estadounidense y exNBA Andrew Goudelok (17 tantos).



En el elenco correntino se destacaron en el goleo Fausto Ruesga con 21 puntos y Gramajo con 15.



El equipo uruguayo fue dueño de los rebotes, uno de los puntos claves para su victoria ante Regatas.



El juego comenzó con dos equipos que fueron verticales para atacar, con mucho ritmo y buena efectividad. Regatas se llevó el primer capítulo 28 a 27.



Nacional comenzó a dominar el partido, siempre con mucho vértigo en las ofensivas, en el segundo segmento para adelantarse 50 a 45.



Regatas comenzó a sentir el ritmo y sumó 11 pérdidas que le impidieron torcer el marcador.



Lo mejor del elenco uruguayo se vio en el tercer cuarto cuando apostó el juego interior. Lastimó cerca del aro y con los rebotes ofensivos logró tener varias opciones para convertir en cada ataque.



La brecha se estiró a 13 puntos, pero finalizó por nueve: 76 a 67.



La reacción de Regatas llegó con los juveniles en cancha. Apostó a una defensa zonal y con un buen pasaje de Exequiel Lezcano (terminó con 13 puntos) logró pasar al frente 85 a 84.



Después de un tiempo muerto, Nacional recompuso su juego, Regatas sintió la salida de jugadores, y el partido se inclinó definitivamente para el elenco uruguayo.



Este sábado desde las 22.10, en el cierre de la segunda fecha, Regatas Corrientes se medirá con el Jorge Guzmán con la obligación de ganar para mantener posibilidades de clasificar.