Boca rescató un empate frente a Instituto pero se lesionó Paredes

Instituto y Boca empataron 2 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles de la Gloria los hicieron Fernando Alarcón y Jonathan Galván; mientras que para el Xeneize anotaron Enner Valencia y Miguel Merentiel. Así, Instituto se mantiene al tope de las posiciones en la Zona A y Boca estiró su racha positiva a 17 partidos sin derrotas.



Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors. El mediocampista, que había ingresado en el segundo tiempo en el partido contra Instituto de Córdoba debió abandonar el campo de juego 16 minutos después al sentir una molestia muscular en la parte posterior del muslo derecho.



El primer tiempo comenzó de gran manera para Instituto de Córdoba, que se hizo fuerte en las pelotas paradas. Tal es así que a los 14, tras un centro ejecutado desde un tiro libre, Fernando Alarcón capturó el rebote y puso el 1 a 0.



A pesar del golpe, Boca buscó el empate y finalmente tuvo premio a los 23 de la primera mitad, también gracias a la pelota parada. El autor del tanto fue Enner Valencia, quien aprovechó un error del arquero Ledesma.



El golero de Instituto embolsó una pelota peligrosa arriba, pero luego chocó con sus propios compañeros y terminó soltando el balón. Ante eso, el ecuatoriano aprovechó para poner el pie e igualar el trámite.



Para la segunda mitad, Instituto golpearía muy temprano, más precisamente a los 3 minutos. Nuevamente tras un centro de pelota parada (córner), Jonathan Galván fue al rebote y puso en ventaja a la “Gloria”.



Todo parecía felicidad para el líder de la Zona A del Torneo Clausura. Sin embargo, Arruabarrena movería el avispero haciendo ingresar a Leandro Paredes y Miguel Merentiel.



A los 11, un minuto después de entrar, Merentiel definió de primera ante la salida de Ledesma y tras un gran pase de Lautaro Blanco en profundidad. De esta manera, el “Xeneize” volvía a poner en igualdad el encuentro.



En la próxima fecha, Boca recibirá a Talleres de Córdoba, el viernes 16 a las 21:30 en la “Bombonera”. Por su parte, la “Gloria” jugará contra Defensa y Justicia ese mismo día más temprano (19:00 hs), en condición de visitante.