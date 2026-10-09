Lipton y Mandiyú abren el cruce de Segunda Roda

Lipton y Mandiyú comenzarán a transitar este sábado el cruce de Segunda Ronda de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El partido está programado desde las 15, en el estadio “Quincho D'Andrea”, con el arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval.



Mandiyú llega a esta instancia después de adjudicarse la Zona 5 de la Región Litoral Norte producto de 4 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Este trabajo le permitirá tener ventaja de localia en la revancha que se jugará una semana más tarde.



Para el encuentro de este sábado, el Albo no podrá contar con su goleador Alejandro Toledo que fue expulsado en el juego frente a Huracán de Goya.



En tanto, que sumó a Luciano Domínguez. El defensor central llega proveniente de Santamarina de Tandil y esperaba la habilitación del volante ofensivo Laureano Alvarenga con pasado reciente en el mismo club bonaerense.



La campaña de Lipton, dirigido por Pablo Suárez (foto) en la Zona 6 le permitió terminar en el segundo lugar, de manera invicta. Ganó dos partidos y empató en 4.



En la última presentación, el conjunto azul le quitó el invicto a Sportivo Santa Lucía pero perdió por lesión al delantero Edgar Villán.



La entrada general se fijó en 10 mil pesos, en tanto que los menores de 13 abonarán $5 mil. No se permitirá el ingreso del público visitante.

Otros correntinos



Los otros equipos correntinos que siguen en el Regional se presentarán este domingo. En la capital correntina, desde las 16, Huracán Corrientes recibirá a Estrellas de Laishí, Formosa, mientras que Huracán de Goya será local de Sportivo de Santa Lucía en el mismo horario.