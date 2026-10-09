Franco Colapinto en el GP de Singapur: terminó 19º en la práctica libre

Franco Colapinto terminó 19° en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. El piloto argentino probó distintas variantes con el tanque lleno y quedó a distancia de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que finalizó noveno.

George Russell marcó el mejor tiempo con Mercedes, al registrar 1m32s274 con neumáticos blandos. Charles Leclerc quedó segundo, a 198 milésimas, y Lando Norris lo siguió, a 273 milésimas del líder.

La actividad continuará este viernes con la clasificación para la carrera sprint, prevista para las 9.30 de Argentina.

El cronograma del GP de Singapur

Viernes:

Clasificación sprint a las 9.30.

Sábado:

carrera sprint a las 6.

clasificación a las 10.

Domingo:

Carrera principal a las 9. Se correrán 62 vueltas.

Cómo es el circuito del GP de Singapur

El Circuito Urbano de Marina Bay tiene un recorrido que combina curvas cerradas, fuertes frenadas y sectores rápidos entre las calles de Singapur, con el agregado de un clima extremadamente húmedo. La carrera se disputa de noche y fue la primera competencia nocturna en la historia de la categoría. Desde 2023, tiene 19 curvas tras una modificación en el trazado.

La longitud del circuito es de 4,927 km e incluye 62 vueltas, en una distancia que de carrera de 305,337 km.



