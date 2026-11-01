Boca y River frente a un partido que podría marcar a fuego el 2026 para los dos equipos

Boca recibirá este domingo a River, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un Superclásico que podría marcar a fuego el 2026 de ambos equipos.



El encuentro está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.



Boca llega a esta nueva edición del Superclásico en un inmejorable momento, ya que pelea en todos los frentes.



En el Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan terceros en la Zona A con 27 puntos, mientras que en la tabla anual está metido de lleno en la pelea por la primera posición que otorga el título de Campeón de Liga.



Además, el "Xeneize" se encuentra en la final de la Copa Sudamericana y en semis de Copa Argentina.



River, por su parte, busca cerrar de la mejor manera un 2026 que fue una pesadilla desde el inicio. Esto se debe a que sufrió tempranas eliminaciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina. A su vez, en la tabla anual ya no tiene chances de pelear por la primera posición.



De todas maneras, los dirigidos por Leonardo Ponzio consiguieron cierta regularidad en las últimas fechas que les permitió llegar a los 23 puntos y quedar con un pie y medio en los playoffs.



El River que dirige Leonardo Ponzio podría sabotear un fin de año perfecto para Boca si le gana el Superclásico. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena pelea por todo, pero una derrota lo complicaría en la lucha por la tabla anual.



River tiene una chance único, justo antes de las distintas definiciones que afrontará Boca para el final del año. Vencer etse domingo sería darle un golpe anímico que podría ser muy adverso para el eterno rival, que hasta ahora no tuvo falencias en las distintas competencias.