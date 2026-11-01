La razón por la que Colapinto ganó un puesto antes de la largada del GP de México

La grilla del Gran Premio de México de Fórmula 1 sufrió una modificación luego de que los comisarios deportivos resolvieran excluir a Liam Lawson de los resultados de la clasificación. La decisión le permitió a Franco Colapinto ganar una posición y escalar hasta el 11° puesto, mientras que Pierre Gasly comenzará desde la novena ubicación.

El integrante de Racing Bulls había conseguido meterse entre los diez más rápidos, pero una irregularidad relacionada con el reglamento técnico de su unidad de potencia terminó dejándolo sin registro válido. Los responsables de la competencia explicaron los motivos de la sanción en un comunicado oficial.

“Los comisarios señalan, en particular, que el equipo informó por iniciativa propia la infracción. Sin embargo, existe una multiplicidad de precedentes que exige, pese a todas las circunstancias atenuantes, la imposición de una descalificación cuando un coche no cumple con el reglamento técnico”, indicaron.

La penalización también representa una oportunidad para Alpine en el campeonato de constructores. Con el ascenso de sus dos pilotos, la escudería francesa podrá intentar descontar parte de los 29 puntos que la separan de RB, su rival directo en la lucha por el quinto lugar.

En cuanto a la actuación del argentino, la clasificación tuvo momentos de exigencia. Después de cerrar la tercera práctica libre en el 12° lugar, apenas 22 milésimas por delante de su compañero, debió afrontar una Q1 interrumpida por una bandera roja tras los inconvenientes mecánicos de Fernando Alonso.

El bonaerense respondió con una vuelta de 1:18.517 para ubicarse 15° y avanzar a la Q2. En esa instancia no pudo encontrar el ritmo suficiente para meterse en la pelea por los puestos de privilegio y terminó 12°, por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz.

La definición de la pole position tuvo un claro protagonista: Lewis Hamilton. El británico superó el registro inicial de Charles Leclerc, que había marcado 1:16.647, y se quedó con el mejor tiempo de la jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De esta manera, el piloto de Ferrari alcanzó las 105 poles en su trayectoria dentro de la categoría y volvió a conseguir una clasificación desde el primer lugar después de más de tres años. Su anterior conquista había sido en Hungría 2023, cuando todavía representaba a Mercedes.

La carrera del domingo comenzará a las 17 (hora argentina), con Colapinto desde el 11° cajón de partida y la posibilidad de seguir sumando experiencia en una temporada exigente para Alpine.

Así quedó la grilla de largada del GP de México

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls)* Había terminado 9° y largará último por una descalificación.

TyC Sports