400 deportistas de toda la provincia representarán a Corrientes en los Juegos Evita

Una delegación de 400 representantes de Corrientes viajó este domingo a Mar del Plata para participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026, que se desarrollarán hasta el próximo sábado 7 de noviembre.

La salida desde la capital correntina se realizó en la zona de Costanera Sur y calle Lavalle, con la coordinación del personal de la Secretaría de Deportes de la Provincia. El contingente se completó con ómnibus que trasladaron a deportistas de distintas localidades del interior.

La delegación viaja con la indumentaria oficial provista por la Provincia, en el marco del acompañamiento del Gobierno provincial a los atletas que representarán a Corrientes en la competencia nacional.

El secretario de Deportes, Jorge Terrile, destacó el respaldo del gobernador Juan Pablo Valdés y señaló la importancia de fortalecer el deporte de base y acompañar el desarrollo de los jóvenes talentos correntinos.

La comitiva está integrada por atletas convencionales y adaptados que clasificaron a través de los Juegos Correntinos 2026, un programa organizado por la Secretaría de Deportes junto con la Dirección General de Educación Física y en articulación con los municipios.

Dos atletas adaptados representarán a Corrientes

Entre los deportistas que viajaron a Mar del Plata se encuentran Alejo Pérez Esquivel, quien competirá en natación, y Facundo Stoicoff, representante de San Luis del Palmar que participará en atletismo.

Pérez Esquivel, destacado exponente de la natación paralímpica nacional, expresó su orgullo por representar a la provincia y señaló que buscará competir en un marco de camaradería y alcanzar el mejor resultado posible.

Por su parte, Stoicoff participará en las pruebas de 100 y 200 metros, lanzamiento de bala y salto en largo. Para el atleta será su primera experiencia en los Juegos Nacionales y manifestó su deseo de conseguir una medalla.

Ambos deportistas estuvieron acompañados por sus familiares antes de la partida y agradecieron el apoyo del Gobierno provincial y de la Secretaría de Deportes para poder participar de la competencia.

Cuándo comienzan los Juegos Evita 2026

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 se desarrollarán en Mar del Plata desde este lunes 2 hasta el sábado 7 de noviembre, bajo la organización de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

El certamen reunirá a más de 8.000 atletas de hasta 17 años de todo el país, que competirán en un programa de 38 disciplinas: 31 deportes convencionales y siete adaptados.

Durante seis días, los representantes correntinos buscarán destacarse en sus respectivas disciplinas y sumar experiencia en una de las principales competencias deportivas juveniles del país.