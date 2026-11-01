Boca ganó un Superclásico lleno de polémicas

En un Superclásico lleno de polémicas, por la 15º fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional, Boca Juniors venció como local a River Plate 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo. Lucas Martínez Cuarta, en el primer tiempo, y Gonzalo Montiel, en el segundo, fueron expulsados en el Millonario.

Boca se mantiene al tope de la tabla anual y clasificó a la Copa Libertadores 2027. Además, logró su tercer triunfo consecutivo frente al clásico rival, racha que no conseguía desde 1991.

El punto de inflexión en el duelo lo marcó la tempranera expulsión de Martínez Quarta. El zaguero, según el criterio del juez, cortó con infracción el avance de Miguel Merentiel, quien se iba derecho al arco. Pese a que Ramírez no consideró la falta en un principio, recibió el llamado de Silvio Trucco desde el VAR y revisó la jugada en la cabina. Tras eso, le mostró la roja al defensor de River.

Poco tiempo después, precisamente a los 26 minutos, Di Lollo encontró la ventaja tras un tiro de esquina de Sebastián Villa desde la derecha. El defensor de Boca le ganó en el área a Lautaro Rivero, quien había ingresado por Lucas Beltrán para tapar el hueco que dejó la expulsión de Martínez Quarta, y conectó de cabeza para dejar sin opciones a Santiago Beltrán.

Luego de eso, el elenco de la Ribera continuó con el control del juego a través de la posesión del balón y se aproximó varias veces con peligro. Sin embargo, River resistió y la primera mitad finalizó 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Leonardo Ponzio mandó a la cancha a Lautaro Pereyra para darle peso ofensivo a la mitad de la cancha en lugar del juvenil Lucas Silva. Pese a que el Millonario se adelantó en el campo, le faltó claridad en los metros finales para poder lastimar. Promediando la segunda etapa, todo River reclamó expulsión para Leandro Paredes, tras una infracción sobre Tomás Galván que le hubiese costado la segunda tarjeta amarilla, ya que había sido amonestado en el final de la primera etapa tras un encontronazo con Marcos Acuña.

De todos modos, River recibió otro golpe cuando Gonzalo Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco, que el juez Ramírez consideró a primera vista como juego brusco y le mostró la tarjeta roja. Los últimos minutos, pese a tener una marcada diferencia numérica de jugadores, transcurrieron sin llegadas claras a las área, pero eso le bastó a Boca para quedarse con el triunfo.

El resultado tuvo impacto inmediato en las posiciones, ya que Boca recuperó la cima de la Tabla Anual con 60 puntos y depende de su propio partido en la fecha que viene para consagrarse. River, en cambio, tiene casi descartadas sus opciones de ingresar a la Copa Libertadores por esa vía, dado que quedó octavo con 52 unidades. El Xeneize selló su boleto al certamen internacional.

En la próxima fecha, Boca se medirá con Defensa y Justicia, mientras que River viajará a Mar del Plata para chocar un Aldosivi que viene de perder la categoría.

Con información de Infobae