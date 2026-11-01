Kimi Antonelli es el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno

El italiano Kimi Antonelli finalizó tercero en el Gran Premio de México y se aseguró el título en la Fórmula Uno con cuatro fechas por delante en la temporada 2026. El flamante campeón dejó atrás el récord del alemán Sebastian Vettel, que en 2010 gritó campeón con solo 23 años.

Franco Colapinto, por su parte, redondeó una buena carrera para finalizar octavo y así sumar cuatro puntos en el campeonato. En tanto que el triunfo correspondió a Max Verstappen (Red Bull), mientras que en el segundo lugar se ubicó Lewis Hamilton.

Antonelli, de 20 años, se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos -mejorando en más de tres años el anterior récord, el del cuatro veces coronado alemán Sebastian Vettel- y en el tercer italiano, el primero desde que lo hiciese por última vez Alberto Ascari hace 73 años, en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

Antonelli se consagró campeón con cuatro fechas de antelación para el final del campeonato con una abrumadora superioridad. Porque además de vencer con claridad a Russell, detrás tenía a pilotos campeones como Verstappen, Hamilton o Norris que querían ese lugar. Es cierto que el rendimiento del Mercedes fue superior a Ferrari, Red Bull y McLaren, aunque por momentos en la temporada las tres marcas tuvieron sus picos. Pero Kimi, por su juventud y estar en apenas su segunda temporada, podía flaquear en algún momento. Lejos estuvo de hacerlo, se mantuvo firme durante todo el año.

Italia vuelve a tener un piloto campeón después de 73 años, desde que Alberto Ascari se consagrara bicampeón en 1953. Es apenas el tercer italiano en lograr la corona, porque la primera de la historia fue de Nino Farina, en 1950. Ahora es el turno de un chiquilín italiano, que en diciembre del año pasado terminó la escuela secundaria porque le había promedito a su mamá que así lo haría, que llevó a sus compañeros al GP de Emilia-Romagna de 2025 para mostrarles su mundo, que tiene un carisma y una forma de ser que cautiva, que ama comer la lasaña y los tortellini in bordo que le prepara su abuela, que lleva un rosario de amuleto que su abuela le regaló, que se mudó a vivir solo en San Marino (cerquita de Bologna, su hogar de nacimiento), que durmió muchas veces en la casa de la familia Wolff cuando era un pequeñito que crecía en la academia de Mercedes y que a los 20 años es el campeón más joven de la historia de Fórmula 1.