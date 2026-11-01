Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final de la Primera Nacional

La Primera Nacional 2026 conoció este sábado a los dos equipos que jugarán la final por el título y el primer ascenso a la elite del fútbol argentino: Godoy Cruz y Tristán Suárez.

El Tomba venció agónicamente a Almirante Brown y, por el traspié de Ferro, que dependía de sí mismo, se quedó con la Zona A, mientras que el Lechero empató con Deportivo Maipú y finalizó como líder de la Zona B.

Godoy Cruz y una definición épica

El conjunto mendocino sabía no dependía de sí mismo, sino que tenía que ganar y esperar que el Verdolaga no hiciera lo mismo. Y el milagro sucedió, porque los de Caballito no pudieron vencer a Acassuso.

Pero la historia tuvo más épica, porque Godoy Cruz le ganaba por la mínima a Almirante Brown, que llegó al empate a los 92 minutos. Y lejos de quedar golpeado por el tanto de Velurtas, el Tomba se llevó la victoria con un tanto de Viera un minuto después, a los 93'.

Así, a un año de perder la categoría, Godoy Cruz se quedó con la Zona A: igualó la línea de Ferro de 66 puntos, pero se impuso por la diferencia de gol (+20 contra +7).

Los de Cuyo sumaron 24 de los últimos 30 puntos y aprovecharon la hecatombe del elenco porteño, que lideró el grupo casi todo el año pero sacó apenas 14 de los últimos 30.

Los puestos de repechaje los completaron Deportivo Morón, Almirante Brown, Ciudad de Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires.

Tristán Suárez no pasó sobresaltos

La definición de la Zona B tuvo una particularidad: ninguno de los primeros seis ubicados sumó de a tres, por lo que Tristán Suárez, que no pasó del cero ante Maipú en casa, finalizó líder con 64 puntos (+18).

El que esperaba un traspié del Lechero para sacarle el lugar, aunque finalmente no ganó, era Atlanta, que cerró segundo, a dos puntos, tras empatar sin goles con Midland.

También en puestos de reducido finalizaron Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Gimnasia y Tiro y San Martín de San Juan o Colegiales, que juega este domingo.

Cuándo se juega la final de la Primera Nacional

La final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez para determinar el primer ascenso a Primera División se disputará el sábado 14 de noviembre, con fecha y estadio a confirmar.

Este partido se jugará en cancha neutral, con ambas hinchadas, y luego de los 90 minutos, si no hay un ganador, habrá tiempo suplementario. Si no alcanzara con el tiempo extra, el campeón del torneo se definirá por penales.

Así se jugará el Torneo Reducido por el segundo ascenso

Ferro vs. San Martín de San Juan**

Deportivo Morón vs. Gimnasia y Tiro*

Deportivo Madryn vs. Deportivo Maipú*

Colón vs. Midland

Gimnasia de Jujuy vs. Almirante Brown

Temperley vs. Ciudad de Bolívar

Atlanta vs. Estudiantes BA

*Todavía no se definió la Zona B, que puede alterar la posición de los últimos tres clasificados este domingo, a partir de San Martín de Tucumán vs. Colegiales y Gimnasia y Tiro vs. Quilmes.

**San Martín de San Juan todavía no tiene confirmada su clasificación al Reducido: necesita que pierda Colegiales.

Espn