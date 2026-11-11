Regatas tuvo un mal cierre y terminó la gira con una derrota

Un mal cierre privó a Regatas Corrientes de un triunfo y cerró la gira por Capital Federal y Buenos Aires con una derrota frente a Argentino de Junín 76 a 69. El equipo Fantasma quedó con un registro de 2 triunfos y 5 derrotas, mientras que el elenco bonaerense volvió a la victoria, la cuarta en ocho presentaciones.

En un duelo equilibrado, Regatas no estuvo preciso, lanzando 49% en tiros de campo, tuvo muchos errores no forzados y no supo concretar las opciones ofensivas en pasajes claves del duelo para apretar a su rival.

La figura del encuentro fue Dylan Smith con 16 puntos, acompañado por otros tres con doble dígito: Romulo Gusmao (13), Zyon Patterson (10) y Cristian Cardo (10). En el equipo de Martín Villagrán se destacó Elián Centeno con 12 tantos y 12 rebotes, mientras que Iván Gramajo y Fausto Ruesga también convirtieron 12 unidades cada uno.

En el arranque Regatas apostó por golpear desde el poste bajo y sacó réditos, aunque la intensidad y la vorágine que propuso el Turco dejó todo parejo en 21 al cabo del primer parcial. El local impuso sus tiempos y llevó a jugarse con un ritmo alto. En ese duelo, se dio un juego de gol por gol con score algo, pero donde Argentino pudo sacar una diferencia mínima en el cierre para irse al descanso 46-43.

En el tercer periodo el duelo se mantuvo en la misma tónica, pero el goleo bajó y las imprecisiones se elevaron en ambos costados, cosa que el anfitrión aprovechó para terminar arriba 61-57.

Argentino mantuvo el dominio del juego, y si bien el visitante se estuvo al acecho, tuvo muchos errores en ofensiva que fueron aprovechados por el rival, de la mano de Cardo, para cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

El conjunto del parque Mitre ahora volverá a Corrientes y tendrá nuevamente acción el próximo 17 de noviembre en el Fortín Rojinegro recibiendo a Quimsa.