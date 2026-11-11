Gran reacción de San Martín para festejar en Caballito

San Martín logró su segunda victoria de la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquetbol y lo hizo con una gran reacción para vencer a Ferro Carril Oeste 87 a 84 después de estar 16 puntos abajo. El partido se jugó en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito.

Diego Collomb con 21 puntos fue el goleador del equipo correntino donde también se destacaron Lautaro Berra con 15 puntos y 6 rebotes y Mateo Rearte que aportó 14 tantos. En el local, los destacados fueron Emiliano Lezcano con 20 puntos y Federico Zezular con 17.

Para San Martín (2-7) fue su segunda victoria consecutiva en la presente temporada y serró su gira con un saldo positivo: 2 triunfos y 1 derrota. Mientras que Ferro quedó con un registro de 2 victorias y 5 caídas.

El encuentro comenzó con Ferro dominado las acciones, pero San Martín, con un goleo repartido se mantuvo cerca en el marcador y cerró el cuarto inicial 4 puntos abajo (22-18).

Ferro mejoró la ofensiva en el segundo parcial y fue tomando distancia con los puntos de Lezcano y Zezular. La presión defensiva llevó a que San Martín sume pérdidas y baja efectividad. Así, el local se adelantó 46 a 30 al concluir la etapa.

Los correntinos arrancaron mejor el tercer capítulo desde la defensa y bajaron el ritmo de un Ferro que igualmente sostuvo una diferencia tranquilizadora. Del lado ofensivo, los de Vadell encontraron buena movilidad de balón y triples de Gorosito para descontar y bajar la diferencia a un dígito. Sin embargo, triples de Piñero le devolvieron la diferencia clara a los de Fernández, para llegar a los 10 minutos finales con ventaja de 65-51. según el informe que publicó Basquet Plus.

Cuando parecía todo bajo control para los de Caballito, San Martín reaccionó a lo grande y estampó un tremendo 22-5 en solo 5 minutos en el último capítulo, con Berra en la pintura y un gran Collomb desde el perímetro más apariciones de Anderson. Ferro perdió toda fluidez y no pudo correr la cancha, secándose por completo. Desde allí el Santo supo soportar los intentos de remontada de un Verdolaga que corrió de atrás y terminó quedándose con las manos vacías.

El domingo 15, San Martín recibirá la visita de Quimsa de Santiago del Estero en lo que marcará su regreso a Corrientes después de 5 partidos consecutivos como visitante.