La protección que usa el Dibu Martínez en los entrenamientos con la Selección Argentina

Contra todos los pronósticos, cuando el técnico Xabi Alonso y los propios médicos de Chelsea lo daban varias semanas más afuera de las canchas, Emiliano Martínez se mostró recuperado de la fractura de mandíbula que sufrió a finales de octubre en la Premier League y se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina. Llegó al país con un claro objetivo: atajar en los amistosos contra Uruguay y Costa Rica.

A inicios de esta semana, mientras varios de sus compañeros seguían en pleno vuelo rumbo a Buenos Aires, el arquero marplatense ya calentaba motores en el predio de la AFA en Ezeiza. Hizo trabajos de fuerza en el gimnasio y hasta bromeó con Claudio Tapia sobre cómo quedó su rostro después del durísimo golpazo con un defensor de Everton que lo obligó a ser operado de urgencia: “Sigo fachero”.

“Me pusieron una placa con cuatro tornillos y agarraron tres dientes. Metieron un tornillo por fuera y el resto por dentro. Ahora, no puedo comer nada, todo papilla, soy como un bebe. Igualmente, no bajé de peso. Eso lo manejé con la nutricionista que me mantiene bien, pero a veces me falta fuerza en los entrenamientos”, contó días atrás en una entrevista con Los Edul.

Y no tardó en confirmar su presencia en el combinado nacional: “Hablé con Martín (Tocalli) y con Scaloni y mi plan es estar en la doble fecha para atajar. No sé si llegaré al primer o al segundo partido; eso dependerá del contacto y si voy bien en la semana”.

Este martes llegó el momento de saltar al campo de juego auxiliar junto a sus colegas Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Seguirá siendo evaluado a lo largo de estos días tanto por el entrenador de arqueros como por el cuerpo técnico de Scaloni y entre el jueves y viernes se decidirá si arranca como titular el clásico rioplatense en La Bombonera o si lo reservarán para el próximo compromiso preparatorio con los Ticos, el martes 17 de noviembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En caso de no verlo en plenitud física y futbolística, Rulli y Musso se disputarán la titularidad frente a Uruguay. Incluso, hay posibilidades de que Beltrán vuelva a sumar minutos desde el banco.

TyC Sports