La Batalla del Puente vuelve a Corrientes con 16 peleas y tres títulos en juego

Corrientes será escenario este sábado de una nueva edición de La Batalla del Puente, que reunirá 16 combates en el Club Córdoba. La programación de artes marciales mixtas incluirá cuatro peleas internacionales y tres cinturones en disputa.

Las puertas del estadio abrirán a las 20, en una velada que combinará MMA profesional, kickboxing y boxeo extremo. La cartelera tendrá peleas por títulos y enfrentamientos entre representantes de distintas regiones.

La pelea principal estará protagonizada por Pablo “El Niño” Flores y el brasileño Welinton “Guerrero” Santos. Se enfrentarán por el título profesional de MMA.

La programación también tendrá tres peleas de semifondo. Axel Aguirre se medirá con Dionel “Chueco” Sosa; Rubén “El Vikingo” Haurech enfrentará a Nicolás “Esparta” Mourglia; y Mariano Lugo combatirá contra Agustín “El Diamante” Alderete.

El resto de la cartelera incluirá enfrentamientos internacionales de MMA profesional y combates de kickboxing. También habrá una presentación de boxeo extremo, una modalidad con reglas permisivas comparadas a las tradicionales.

Pesaje y venta de entradas

La conferencia de prensa y el pesaje de los competidores se harán este viernes, desde las 13.30, en el bar Tampa 1920, ubicado en Costanera Sur y Lamadrid.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Corrientes en distintos puntos de venta: Club Juventus; Yvy Club; y Raúl Torres Peluquería.

En Resistencia, el punto habilitado es Estilo & Lucha, en Entre Ríos 115. También está disponible la preventa online a través de Clubtix.