Volvieron a perder los punteros y el Oficial se torna emocionante

La derrota de los punteros, la segunda en tres fechas disputadas de la segunda fase, dejó la fase clasificatoria del torneo Oficial de primera división con una definición apasionante.



En la lucha por estar en los cuartos de final hay 11 equipos involucrados, mientras que son tres los clubes que quieren evitar el segundo descenso (el primero sería Libertad).



El miércoles se jugó la cuarta fecha de la segunda fase. El día de su aniversario 103, Lipton venció a Sportivo 1 a 0, se quedó con el clásico y sumó tres puntos vitales en la lucha por llegar a los cuartos de final.



El albiverde se mantiene como uno de los punteros, pero ahora sus inmediatos perseguidores quedaron a un punto.



El otro líder, Cambá Cuá, también perdió. Ferroviario se impuso 3 a 2 y se ilusiona con quedar entre los ocho mejores.



Los goles del verdolaga fueron autoría de Thiago Sánchez, Leandro Ortíz y Martín Kuchack. En tanto que para el rojo lo hicieron Rodrigo Lannuzi, de tiro penal, y Cirilo Enrique.



Con goles de Maximiliano Martínez, Juan Romero y José Monzón, Mandiyú le ganó 3 a 0 a Talleres y quedó a una unidad de los líderes.



Por su parte, Empedrado le ganó a Libertad 4 a 1 y también quedó a un punto de los punteros. Dobletes de Gonzalo Rodríguez y de Gonzalo González permitieron el amplio triunfo de Empedrado frente a un rival que sigue último y está a un paso de perder la categoría.



En la lucha por llegar a los cuartos de final, fueron claves la goleada de Independiente sobre Curupay 6 a 0 y la victoria de Sacachispas ante Yaguareté 3 a 1.



Boca Unidos venció por amplio margen a Doctor Montaña 4 a 0 y se prendió en la lucha por estar en la primera ronda eliminatoria del Oficial.



Huracán y Mburucuyá repartieron puntos al igualar en 1 tanto. Los dos equipos mantienen las chances intactas de llegar a los octavos de final.

Así se ubican



Cumplidas tres fecha de la fase clasificatoria, las posiciones en el Oficial de Primera A están de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 26 puntos, Mandiyú y Empedrado 35, Lipton y Ferroviario 30, Independiente, Sacachispas y Mburucuyá 29, Boca Unidos y Huracán 28, Doctor Montaña 18, Yaguareté y Curupay 12, Talleres 11 y Libertad 2.



Una vez que concluya esta fase, quedan cuatro fechas, los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final y los dos último perderán la categoría.

Lo que viene



La quinta fecha de la fase clasificatoria del Oficial se jugará casi en su totalidad este sábado 14. Para el domingo 15 quedará un partido, mientras que el miércoles 18 se jugará la segunda fecha que había sido suspendida por razones climáticas.



En tanto que este fin de semana también se desarrollarán las semifinales por el segundo ascenso en la Primera B.



El programa de partidos para este fin de semana es el siguiente:



Sábado 14



Cancha de Sportivo: 17.00 Yaguareté vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Empedrado.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Doctor Montaña vs. Sacachispas y 19.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú.



Cancha de Lipton: 17.00 Talleres vs. Huracán y 19.00 Curupay vs. Ferroviario.



Cancha de Mburucuyá: 17.30 Mburucuyá vs. Independiente.



Cancha de Ferroviario: 17.00 Quilmes vs. San Marcos (semifinal por el segundo ascenso).

Domingo 15



Cancha de Sportivo: 17.00 San Jorge vs. Robinson (semifinal por el segundo ascenso) y 19.00 Libertad vs. Boca Unidos.