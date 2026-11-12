El Super Seven albergará un torneo de selecciones

La XXXII edición del Super Seven del Nordeste – Copa de oro Vicente Roselló se jugará este fin de semana en las instalaciones del Taraguy Rugby Club. En forma paralela habrá un certamen de selecciones, también habrá rugby femenino y se concretará el X Seven de Menores “Nico González Vilas”.



Para el tradicional torneo de rugby reducido que se puso en marcha en 1994 fueron confirmadas la presencia de clubes que llegarán desde Buenos Aires, Santa Fe, Misiones y Chaco, además de las entidades correntinas.



Taraguy, defensor del título, tendrá como rivales en la etapa de grupos a Regatas Resistencia y Regatas Bella Vista B.



Aranduroga integrará la zona E junto a Pueyrredón y Capri, mientras que San Patricio estará en el grupo D con Regatas Bella Vista A y Taraguy B. En la zona B jugarán Curne, Sixty y Crar de Rafaela.



Al tradicional certamen de clubes, se sumará el certamen de selecciones de uniones que se preparan para el Seven de la República. Participarán Entre Ríos, Santiago del Estero, Formosa y Nordeste. Esta competencia será en zona única y se medirán todos contra todos, incluido el duelo entre Nordeste y Entre Ríos, reeditando la final del Seven de la República 2025 que quedó en poder del equipo integrado por jugadores correntinos y entrerrianos.



Además, la M15 de Taraguy recibirá a Palermo Bajo de Córdoba, que llega a Corrientes en el marco de una gira de cierre de temporada.



La competencia de rugby femenino contará con las jugadoras del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), en el que estarán presentes las chicas integrantes del seleccionado nacional “Las Yaguaretés”.



Desde las 9 de la mañana habrá competencias, con la X° edición del Seven de Menores que incluye jugadores de 12, 13 y 14 años, “Nico González Vilas” .



La competencia de clubes comenzará a las 14, los primeros partidos de los seleccionados, será desde las 16.40 y las chicas entran en acción a las 18.40.



Las semifinales se disputarán desde las 19, mientras que las finales comenzarán a las 20.40, con la de Bronce, luego la de Plata y finalmente desde las 21.20 la gran final de la Copa de Oro.



Para el evento deportivo – social más grande de la región, el Taraguy Rugby Club trabaja para ofrecer el mejor servicio, durante toda la jornada, con food trucks, activaciones de sponsors con juegos, sorteos y productos para los aficionados que recorran el predio. En tanto que al finalizar la premiación, se disfrutará de muy buena música, en el tradicional cuarto tiempo.