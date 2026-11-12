Argentina se mide con Uruguay en otra edición del clásico rioplatense

Con Lionel Scaloni confirmado como director técnico de la Selección Argentina por tercer ciclo mundialista consecutivo, este viernes arranca de verdad la era post Messi. Y con un partido muy exigente y de altísimo valor histórico: desde las 20.00, en la Bombonera y con transmisión de TyC Sports, el equipo subcampeón del mundo y bicampeón de América enfrentará a Uruguay en una nueva edición de uno de los grandes clásicos del fútbol mundial, cuya primera versión oficial (hubo otras antes) data de 1902.



Tras el retiro de su capitán y máxima estrella, la Selección tratará de sostener la identidad que lo llevó a lo más alto del fútbol sabiendo de antemano que Messi no tiene reemplazo y en todo caso, será el equipo el que se haga cargo de la herencia. Mas allá de que fueron partidos de ocasión ante rivales de bajas calorías (Bolivia, la Sub 21 de Burkina Faso y Benin), en la anterior ventana de amistosos Scaloni hizo pruebas y sacó conclusiones que aplicará ante los uruguayos y el martes frente a Costa Rica en Córdoba.



Agustín Giay parece afirmado como lateral derecho y es muy posible que arranque como titular o al menos tenga algunos minutos si el que va desde el principio es Gonzalo Montiel. Ante la lesión del cordobés Cristian “Cuti” Romero, nuevo capitan y referente del vestuario, Leonardo Balerdi jugará de primer marcador central y Nicolás Paz y Gianluca Prestianni, de muy buen rendimiento en los amistosos anteriores (Paz hizo goles en los tres partidos) volverán ser los extremos con Julian Alvarez como única punta por la lesión de Lautaro Martínez.



Por lo tanto y sin descartar algún ajuste de último instante (Valentín Barco y Thiago Almada fueron probados en el entrenamiento del miércoles por la tarde), la Selección formará con Rulli: Giay o Montiel, Balerdi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Palacios, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico Paz, Julian Alvarez y Prestianni.



Emanuel “Dibu” Martínez se entrenó a la par del resto de los arqueros, pero en principio, no sería arriesgado ante los uruguayos para no complicar la recuperacion de su fractura de mandíbula. Podría jugar ante Costa Rica el martes en el estadio Kempes. “Dibu” no quiere descuidar el arco.



Uruguay, por su parte, se encuentra en plena renovación luego de su fracaso en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos.



Con Diego Forlán como director técnico, la "Celeste" viene de caer 3-1 contra Japón, para luego golear 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India en la última fecha FIFA.



En los últimos 10 enfrentamientos entre la Selección argentina y su par de Uruguay, la "Albiceleste" se quedó con el triunfo en seis ocasiones, donde se destacan la goleada 3-0 en el Monumental luego de la conquista de la Copa América de 2021, donde los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron un partido prácticamente perfecto, además de los triunfos como visitante en las Eliminatorias para los Mundiales de 2022 y 2026.



Uruguay, por su parte, solo pudo imponerse en dos ocasiones. La primera de ellas fue el triunfo 3-2 en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 y la última el 2-0 en "La Bombonera", también por Eliminatorias Sudamericanas.