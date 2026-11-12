Torneo Clausura: días y horarios de los octavos de final

Los octavos del Torneo Clausura 2026 ya tienen días y horarios confirmados. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la programación de los cruces que definirán a los clasificados a los cuartos. La final se disputará el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

La instancia de octavos comenzará el viernes 20 de noviembre, después de la fecha FIFA, y se extenderá hasta el miércoles 25. Vélez y Belgrano abrirán los playoffs en el estadio José Amalfitani, desde las 20.

El sábado habrá dos partidos: Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central a las 15, mientras que Argentinos Juniors enfrentará a Independiente a las 17.

El domingo se disputarán tres encuentros. Rosario Central jugará ante Gimnasia de Mendoza a las 16, River recibirá a Lanús a las 19 e Instituto enfrentará a Huracán a las 22.

La programación continuará el lunes con Gimnasia de La Plata frente a Newell's, desde las 17. Por último, Boca cerrará los octavos el miércoles 25, cuando reciba a Independiente Rivadavia a las 21 en La Bombonera.

El partido del Xeneize fue programado para mitad de semana porque el sábado 21 disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Días y horarios de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

Vélez vs. Belgrano (20.00)

Sábado 21 de noviembre

Defensa y Justicia vs. Barracas Central (15.00)

Argentinos Juniors vs. Independiente (17.00)

Domingo 22 de noviembre

Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (16.00)

River vs. Lanús (19.00)

Instituto vs. Huracán (22.00)

Lunes 23 de noviembre

Gimnasia de La Plata vs. Newell's (17.00)

Miércoles 25 de noviembre