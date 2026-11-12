Arruabarrena trabaja en el armado del equipo titular ante Banfield

El partido se interpone entre la alegría por el título reciente y la ilusión por ganar nuevamente un postergado título internacional que podría darse una semana más tarde. Sin embargo, Boca llega a la semifinal de la Copa Argentina -en la que enfrentará a Banfield- como candidato y con argumentos para meterse en el partido decisivo ante Platense. Aunque aún no tenga claro cómo formará.

Las dudas, en ese sentido, no tienen que ver con los niveles sino con la decisión que debe tomar el Vasco Arruabarrena acerca de tres casos que no serán fáciles de resolver, en cuanto a que tal vez no lleguen al porcentaje mínimo esperado por el cuerpo técnico (hablar del 100% es demasiado a esta altura del año) y eso los saca del ideal de equipo.

Traducido, poner lo mejor a disposición puede implicar guardar fuerzas para el choque del sábado siguiente (el 21) ante Atlético Mineiro en la definición de la Sudamericana. Y los jugadores que podrían quedarse afuera del choque en Mendoza son -todos por distintos motivos- Leandro Paredes, Lautaro Blanco y Santiago Ascacibar.

Paredes y una costumbre al límite

En el caso del capitán, es sabido que su esfuerzo para no dejar al equipo lo hizo jugar lesionado la mayor parte de los últimos partidos. Con esa predisposición a cuestas y pese a querer estar siempre, Paredes también acepta las decisiones del DT sabiendo que nada asegura que por el afán de dar el presente haya un resultado asegurado.

Su imagen en la práctica abierta del martes fue elocuente: tras los primeros movimientos en el gimnasio, Leandro contrastó sobre sus compañeros al ubicarse al margen del calentamiento previo, con pantalones largos y zapatillas en lugar de botines. La estrategia también está clara, y es esperar su evolución y el cómo se sienta el sábado antes del partido, tal vez con la duda sostenida hasta ese momento.

Ruso tocado

El caso de Ascacibar es diferente, porque aunque el Ruso es de los jugadores con mas minutos jugados, también arrastra un golpe que lo aleja de su ideal. Y aunque sí estuvo trabajando con normalidad, para evitar consecuencias la idea también es esperar.

Lateral sin descanso

En cuanto al lateral -quien es el que más jugó en el semestre- la situación de Blanco está más cerca de la de Paredes, aunque sin lesión de por medio. Su problema es una sobrecarga que viene soportando desde el partido en el Maracaná contra Vasco, cuando terminó jugando al borde de una contractura. Y por eso debió parar en el choque siguiente contra Independiente.

¿Quién se encarga?

Las soluciones también difieren: si no juega Blanco, el reemplazo será Malcom Braida. En cambio, la situación de los volantes será distinta si al menos uno puede estar (ahí más que probablemente el relevo sea Tomás Belmonte) o si directamente se bajan los dos y ahí se verá si la decisión es un ficha por ficha -sumando a Rodrigo Battaglia, otro que está con ciertos cuidados- o incluir a Carlos Palacios o alguna otra variante que cambie el dibujo táctico.

Destacando también que una de las variantes en el medio (Williams Alarcón) no estará por su convocatoria a la selección chilena en la fecha Fifa.

Olé