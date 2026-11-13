El Tala y San Martín sacaron ventaja en las semifinales de la Copa Jorge Desagastizabal

Las series semifinales de la Copa Jorge Desagastizabal en el básquetbol de la ciudad de Corrientes se pusieron en marcha con triunfos de El Tala y San Martín. Las revanchas se jugarán el miércoles 18 y de ser necesario el viernes 20 se desarrollarán los terceros puntos.



Gracias a un triple de Enzo Berardi en la última acción del juego, El Tala se hizo fuerte como local y venció a Pingüinos 59 a 57.



La definición del juego fue apasionante. Con 10 segundos por jugar, Pingüinos tuvo dos tiros libres a su favor, Lucas Estigarribia erró los dos dos, y en la respuesta, en la última acción del juego llegó el triple de Berardi para decretar el triunfo de El Tala.



Pablo Brocal con 15 puntos y José Coutada con 11 fueron los principales goleadores en El Tala, mientras que Alex Meza con 14 y Jorge Espinosa con 10 se destacaron en Pingüinos.



En la otra llave, San Martín superó como visitante a Hércules 70 a 53. El Rojinegro dominó de principio a fin y se llevó los cuatro parciales: 17-8, 20-18, 14-11 y 19-16.



Giavano Pertile con 18 puntos y Juan Ignacio Mascaró con 11 puntos fueron los principales referentes en el goleo del rojinegro, mientras que por el lado del elenco azul se destacaron Demian Moreyra con 12 y Renzo Barrios con 10.



El próximo miércoles 18 se jugarán las revanchas en cancha de Pingüinos y San Martín. En el caso de ser necesario un tercer punto, se programó para el viernes 20 en los mismos escenarios.



La Copa Jorge Desagastizabal la disputan los equipos que terminaron del 5º al 8º lugar en la fase clasificatoria del torneo Oficial. Pingüinos, que fue quinto, se enfrenta a El Tala, terminó octavo, y San Martín (6º) lo hace frente a Hércules (7º).

Definición



Las semifinales de la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se retrasaron al menos una semana por la participación de Córdoba y Colón en las semifinales de la Liga Provincial.



En la lucha por el título de la temporada clasificaron Regatas (1º), Córdoba (2º), Colón (3º) y Sportivo (4º).



Los cruces de semifinales, al mejor de tres partidos, serán Regatas - Sportivo y Córdoba - Colón.



El lunes, en la reunión del Consejo Directivo de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) se analizará la diagramación de los partidos.