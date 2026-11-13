Juan Pablo Arengo llegó a los 500 triples en la LNB

Juan Pablo Arengo llegó a los 500 triples convertidos en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El escolta correntino de 30 años, es una de las figuras de Atenas de Córdoba que está entre los cinco mejores equipos de la temporada 2026/27.



El pasado jueves 12, como local, Atenas venció 81-55 a San Lorenzo en Córdoba y sumó su quinta victoria en siete partidos de la presente Liga.



Arengo lideró al equipo cordobés con 13 puntos y convirtió los tres triples que le faltaban para llegar a los 500 en la competencia argentina.



Con esta marca, “Potrillo” inscribió su nombre en la elite del básquetbol nacional. Los 500 triples los anotó en 14 temporadas donde pasó por Regatas (12), Olímpico de La Banda y actualmente en Atenas.



Luego de dos temporadas en Brasil, donde jugó para Minas Tenis, Arengo fue convocado por Leonardo Gutiérrez, entrenador de Atenas y decidió regresar al país.



En el histórico equipo cordobés, Arengo ya disputó 7 partidos con un promedio de 16.4 puntos por juego. Anotó 15 triples, con 39% de efectividad, para inscribir su nombre entre los principales goleadores de la Liga Nacional.



En la presente temporada, su compañero de equipo Franco Balbi también llegó a los 500 triples. Ese mismo registro lo alcanzó Bruno Sansimoni, perimetral de Oberá Tenis Club.



El máximo triplero de la Liga Nacional es “Leo” Gutiérrez, actual entrenador de Atenas con una marca de 2.273. El podio lo completan Eduardo Dómine con 1.945 y Juan Espil con 1.751.



Gutiérrez también tiene el récord de triples convertidos en un partido de Liga: 15, fue en la temporada 2010/11 en un partido de Peñarol contra Boca.



Atenas ahora se prepara para afrontar una gira por Formosa, donde enfrentará a La Unión el domingo 15, y por Oberá, para medirse con OTC el martes 17.



El viernes 20, en su estadio, jugará el clásico frente a Instituto. Después, recién en el mes de diciembre, se presentará en Corrientes para jugar contra San Martín (lunes 7) y Regatas (miércoles