Se definen los finalistas en la Liga Provincial

Este fin de semana, en la ciudad de Corrientes, se definirán los finalistas de la Liga Provincial de Clubes de primera división masculina. Los cuatro protagonistas están clasificados a la Liga Federal 2027.



Este sábado, desde las 21.30, se jugarán las revanchas y los dos equipos capitalinos están obligados a ganar para forzar a un tercer cotejo. Córdoba, en cancha de Juventus, recibirá a San Martín de Curuzú Cuatiá y Colón hará lo propio con San Lorenzo de Monte Caseros. Los equipos del interior provincial ganaron los juegos 1 y llegan con esa ventaja en la búsqueda de estar en la definición.



San Martín se impuso a Córdoba, el mejor equipo de la fase regular, 85 a 73. Dentro de un partido parejo, una defensa zonal complicó al equipo capitalino que después ya no pudo reaccionar.



Los curuzucuateños confían en el desequilibrio de su tridente compuesto por Damián Peruchena, Franco Aguirre y Agustín Insaurralde.



En el caso de ganar Córdoba este sábado, al día siguiente, ya en su cancha ubicada en Catamarca y San Martín, desde las 20, se disputará el tercer y decisivo encuentro.



En la otra llave semifinal, el actual campeón, San Lorenzo hizo pesar su localia para llevarse la victoria contra Colón 66 a 63. Los dos equipos apuestan a una defensa fuerte, con mucho roce físico, y a un juego con bajo marcador.



Colón confía en poder hacer valer su mayor rotación para imponerse este sábado y forzar al tercer partido que está programado para este domingo, también desde las 20, en el club capitalino.

Final femenina



En cancha de Juventus, este sábado a partir de las 18, se disputará la segunda final de la Liga Provincial Femenina. Córdoba será local de Unión de Goya en la búsqueda de la victoria que le permita festejar el campeonato.



El primer punto de la final se disputó el pasado fin de semana en Goya y la victoria fue de Córdoba 73 a 57. En el caso de ser necesario un tercer partido, se jugará este domingo 15 en cancha de Córdoba, desde las 18.