Benjamín Traverso se presenta en Río Cuarto con la intención de sumar

La Fórmula 3 Metropolitana se presentará este fin de semana en Río Cuarto, Córdoba, donde vivirá su 11 fecha, la penúltima de la temporada.



El piloto esquinense Benjamín Traverso será uno de los protagonistas centrales dado que está segundo en la Copa de Oro y lucha por el campeonato 2026.



La categoría compartirá la pista del renovado Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto con el Turismo Carretera (TC) y por eso su agenda se reducirá a dos días.



Malek El Bacha es quien lidera el campeonato, con 186 unidades, delante de un apretado grupo compuesto por Traverso (166), Christian Galeano (164) y Francisco Olaverría (153).



El objetivo principal de Traverso a bordo del monoplaza que prepara el Satorra Competición será completar las dos finales y sumar la mayor cantidad de puntos posible para llegar a la última fecha con posibilidades concretas de luchar por el campeonato sostuvo en declaraciones a Actualidad Esquina.



El circuito de Río Cuarto fue reformado recientemente y ninguno de los pilotos cuenta con demasiadas referencias. Además, el pronóstico anuncia lluvias para todo el fin de semana, una condición que podría cambiar el comportamiento de los autos y las estrategias de carrera.



Traverso reconoció que suele sentirse cómodo cuando compite fuera del tradicional circuito de La Plata, aunque sabe que esta presentación será un desafío para todos.



En la fecha 10, que se disputó durante el mes de octubre en La Plata, Traverso fue tercero en la primera final y cuarto en la segunda.



La actividad de este sábado dará inicio a las 8.20 con los entrenamientos. La clasificación, en tres grupos, comenzará a las 13 y la primera final se largará a las 15.10 con televisación de Canal 9.



La segunda final del fin de semana será el domingo 15 desde las 12.10 con ordenamiento de la grilla de acuerdo a la final del sábado.



Las dos carreras de la Fórmula 3 Metropolitana están pautadas a 12 minutos o 20 minutos.