Jorge Demarchi toca la cima tras aprobar su examen para IX Dan

El Taekwondo ITF de Corrientes celebra un acontecimiento histórico. El Grand Master Jorge Demarchi alcanzó el IX Dan Internacional, la máxima graduación de esta disciplina, tras aprobar un exigente examen realizado en Montevideo, Uruguay el pasado 5 de noviembre.



El logro representa un nuevo hito de una extensa trayectoria dedicada al entrenamiento, la enseñanza y la difusión del arte marcial. Como presidente de ACAST, Demarchi ha contribuido al crecimiento de la disciplina y a la formación de nuevas generaciones de artistas marciales en la región, incluyendo alumnos, competidores de elite mundial y grandes instructores. La evaluación se extendió durante aproximadamente tres horas e incluyó distintas instancias técnicas y físicas, entre ellas la ejecución de formas, luchas, evaluaciones filosóficas y roturas de potencia.



Para llegar en las mejores condiciones, el Presidente de la ACAST llevó adelante una preparación intensiva durante varios meses, respaldada por una vida de entrenamiento constante como cimientos solidos.



Sin embargo, detrás de la máxima graduación también aparece una filosofía que explica su recorrido. "El placer de sentirse alumno siempre, a pesar del paso del tiempo", expresó el GM Jorge Demarchi a medios locales, una expresión que sintetiza su concepción del aprendizaje y la necesidad de continuar perfeccionándose, incluso después de alcanzar los máximos reconocimientos, no solo como meta personal sino también como ejemplo para las nuevas generaciones de taekwondistas a su cargo.



La obtención del IX Dan constituye un reconocimiento a su recorrido personal y profesional, pero también representa un motivo de orgullo para toda la comunidad de la ACAST, sus maestros, instructores, alumnos y familias.



Con este nuevo grado, Jorge Demarchi alcanza la cima del Taekwondo ITF y reafirma un camino construido sobre la perseverancia, la enseñanza y, fundamentalmente, la pasión por seguir aprendiendo.