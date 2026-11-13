Otra noche estelar de la “Batalla del Puente” en el Club Córdoba

La edición 18° de “La Batalla del Puente” se presenta con un gran nivel de peleas, este sábado en las instalaciones del Club Córdoba. El octágono regresa como una marca destacada de las artes marciales mixtas, ahora con cuatro peleas internacionales de fondo, con tres de ellas con cinturones en juego.



Desde las 20 se abrirán las puertas del estadio céntrico y comenzará a vivirse uno de los espectáculos de artes marciales que más creció en la región.



En la siesta de este viernes, se realizó la conferencia de prensa y pesaje de todos los luchadores en el bar Tampa 1920, ubicado en Costanera Sur y Lamadrid. Fueron momentos de mucha tensión y cruces que anticiparon que las peleas de esta edición serán una verdadera batalla.



En esta oportunidad, de la jaula sobresaldrá una agenda de primer nivel, combates por títulos de la Batalla del Puente con peleas profesionales en las de fondo y semifondo.



Un total de 16 combates que reunirá a los mejores exponentes de MMA Profesional, kickboxing y box extremo.



En el combate principal, Pablo “El Niño” Flores se medirá el brasileño Welinton "Guerrero" Santos. Pelearán por el título profesional de MMA, en una nueva oportunidad que tendrá el seguidor de la región para poder vivirlo.



En los combates de semifondo, todas de MMA Profesional, Axel Aguirre peleará con Dionel “Chueco” Sosa, Rubén “El Vikingo” Haurech subirá a la jaula para medirse con Nicolás “Esparta” Mourglia y Mariano Lugo enfrentará con Agustín “El Diamante” Alderete.



Habrá además otras peleas de MMA Pro internacionales, de kickboxing profesional, reuniendo a los mejores exponentes de la región en este momento en las distintas disciplinas.



En Corrientes, se podrán adquirir las entradas anticipadas en el Club Juventus (Av. Ayacucho 2950 1° piso), Yvy Club (Alta Gracia 2332, Avenida Libertad 5389 y Avenida Maipú 105) y en Raúl Torres Peluquería (Roca 991). Y el punto de venta de anticipadas en Resistencia será en Estilo & Lucha (Entre Ríos 115). En tanto que existe una pre-venta para los interesados en adquirir las entradas, a través del sitio www.clubtix.ar.