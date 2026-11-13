Jornada con duelo de punteros y escoltas en el torneo Oficial

Una fecha (quinta de la fase clasificatoria) clave se disputará este fin de semana en el torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.



En la jornada sabatina se dará el cruce de los punteros, Cambá Cuá y Sportivo, frente a los escoltas, Mandiyú y Empedrado, respectivamente.



Los juegos se presentan como determinantes en la lucha por clasificar a los cuartos de final.



Con ese mismo objetivo, se dará un duelo entre rivales directos: Mburucuyá e Independiente.



La fecha también puede marcar el descenso de Libertad que el domingo enfrentará a Boca Unidos que lucha por quedar entre los ocho mejores.



Este fin de semana también se jugarán las semifinales del cuadrangular en la Primera B que determinará el segundo ascenso de la temporada.



El programa de partidos para este fin de semana es el siguiente:



Sábado 14



Cancha de Sportivo: 17.00 Yaguareté vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Empedrado.



Cancha de Rivadavia: 17.00 Doctor Montaña vs. Sacachispas y 19.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú.



Cancha de Lipton: 17.00 Talleres vs. Huracán y 19.00 Curupay vs. Ferroviario.



Cancha de Mburucuyá: 17.30 Mburucuyá vs. Independiente.



Cancha de Ferroviario: 17.00 Quilmes vs. San Marcos (semifinal por el segundo ascenso).

Domingo 15



Cancha de Sportivo: 17.00 San Jorge vs. Robinson (semifinal por el segundo ascenso) y 19.00 Libertad vs. Boca Unidos.

Así se ubican



Cumplidas tres fecha de la fase clasificatoria, las posiciones en el Oficial de Primera A están de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 26 puntos, Mandiyú y Empedrado 35, Lipton y Ferroviario 30, Independiente, Sacachispas y Mburucuyá 29, Boca Unidos y Huracán 28, Doctor Montaña 18, Yaguareté y Curupay 12, Talleres 11 y Libertad 2.