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LIGA CORRENTINA DE FÚTBOL

Jornada con duelo de punteros y escoltas en el torneo Oficial

El partido destacado del sábado es el que protagonizarán Cambá Cuá y Mandiyú. También se disputarán las semifinales por el segundo ascenso.

Por El Litoral

Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 21:09
Gentileza Club Cambá Cuá

Una fecha (quinta de la fase clasificatoria) clave se disputará este fin de semana en el torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol.

En la jornada sabatina se dará el cruce de los punteros, Cambá Cuá y Sportivo, frente a los escoltas, Mandiyú y Empedrado, respectivamente.

Los juegos se presentan como determinantes en la lucha por clasificar a los cuartos de final.

Con ese mismo objetivo, se dará un duelo entre rivales directos: Mburucuyá e Independiente.

La fecha también puede marcar el descenso de Libertad que el domingo enfrentará a Boca Unidos que lucha por quedar entre los ocho mejores.

Este fin de semana también se jugarán las semifinales del cuadrangular en la Primera B que determinará el segundo ascenso de la temporada.

El programa de partidos para este fin de semana es el siguiente:

Sábado 14

Cancha de Sportivo: 17.00  Yaguareté vs. Lipton y 19.00 Sportivo vs. Empedrado.

Cancha de Rivadavia: 17.00 Doctor Montaña vs. Sacachispas y 19.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú.

Cancha de Lipton: 17.00 Talleres vs. Huracán y 19.00 Curupay vs. Ferroviario.

Cancha de Mburucuyá: 17.30 Mburucuyá vs. Independiente.

Cancha de Ferroviario: 17.00 Quilmes vs. San Marcos (semifinal por el segundo ascenso).

Domingo 15

Cancha de Sportivo: 17.00 San Jorge vs. Robinson (semifinal por el segundo ascenso) y 19.00 Libertad vs. Boca Unidos.

Así se ubican

Cumplidas tres fecha de la fase clasificatoria, las posiciones en el Oficial de Primera A están de esta manera: Cambá Cuá y Sportivo 26 puntos, Mandiyú y Empedrado 35, Lipton y Ferroviario 30, Independiente, Sacachispas y Mburucuyá 29, Boca Unidos y Huracán 28, Doctor Montaña 18, Yaguareté y Curupay 12, Talleres 11 y Libertad 2.

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