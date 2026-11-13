Argentina comenzó la era post Messi con una derrota frente a Uruguay

En el primer partido después del retiro de Lionel Messi, Argentina perdió este viernes 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. La Selección tuvo las situaciones más claras durante el primer tiempo, pero no logró romper el cero y se fue al descanso con un empate sin goles.



Uruguay tuvo un inicio de segundo tiempo contundente y en muy pocos minutos se puso 2-0 en ventaja contra la Selección argentina, en el amistoso que se lleva a cabo en "La Bombonera".



El primer gol llegó a los tres minutos del complemento, cuando Leonardo Balerdi anotó en contra luego de que un cabezazo de Lisandro Martínez le rebotara en la espalda.



Solo unos minutos después, cuando el partido llegaba a los 53, Maximiliano Araújo se impuso en las alturas y conectó luego de un tiro de esquina ante la nula respuesta de Gerónimo Rulli para poner el 2-0 en el marcador.



Julián Álvarez metió el descuento para la Selección argentina en el amistoso contra Uruguay, que ahora pierde 2 a 1 en la "Bombonera" en el primero de los dos partidos en la ventana de fecha FIFA.



El tanto fue a los 28 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada de Gianluca Prestianni, quien ingresó en el segundo tiempo por Thiago Almada y le dio frescura al ataque del equipo dirigido por Lionel Scaloni cuando más lo necesitaba.



Prestianni bajó una pelota por la izquierda, avanzó con balón dominado en el área y habilitó de zurda a Julián, quien solo puso el pie y la acomodó contra el palo izquierdo que defiende Cristopher Fiermarin.

Los once titulares que eligió Scaloni fueron: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Nicolás Paz; Julián Álvarez y Thiago Almada.



El encuentro marcó el regreso de la Selección tras el retiro de Messi y fue el penúltimo compromiso del año para el equipo argentino, que el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba.



Además, se trató de la edición 198 del Clásico del Río de la Plata, cuyo historial continúa a favor de Argentina, con 92 triunfos, 59 derrotas y 46 empates.