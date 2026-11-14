Huracán de Goya confía en su localía par dar vuelta la semifinal frente a La Picada

La Región Litoral Norte del torneo Regional Federal Amateur 2026 conocerá este domingo a su segundo finalista. En el estadio “Ramón “Cacique” Oviedo”, Huracán de Goya recibirá a La Picada de Posadas con la intención de revertir el 1-2 del encuentro de ida.



La revancha de la serie semifinal se jugará este domingo desde las 17 con el arbitraje de Carlos Verón de Resistencia.



El pasado fin de semana, en el encuentro de ida disputado en cancha de Guaraní Antonio Franco, La Picada se impuso 2 a 1.



El conjunto goyano se había adelantado en el marcador con un tanto de Jesús Pezoa, pero el elenco misionero igualó con un tanto de Guido Da Silva y se llevó la victoria con un gol, en contra de su arco, de Guillermo Enrique.



Para el trascendental encuentro, Huracán recupera a su goleador, Cristian Zone, quien ya cumplió su fecha de suspensión que le impidió estar en Posadas. El referente de área fue expulsado en la revancha contra Lipton en la capital correntina y no pudo estar presente en el juego de ida de la semifinal.



“La expectativa es enorme, sabemos que la cancha va a estar llena y nuestros jugadores saldrán motivados a intentar hacer historia”, manifestó el DT del equipo celeste, Maximiliano Ruiz Díaz.



Por su parte, el entrenador de La Picada, Omar “Chumpy” Benítez tiene buenas noticias y es que volverá a contar con el capitán Ernesto Mazacote y Federico de los Santos, ambos expulsados en la ida de cuartos de final ante Guaraní, y que vienen de perderse los dos últimos juegos. De esta manera, el DT tendrá a disposición a su zaga central titular y su duda pasará si le da un voto de confianza a Thiago Cabrera y “Tote” Ayala, ambos de buena actuación los últimos juegos.



En el caso que el partido termine con triunfo de Huracán de Goya por un gol de diferencia, el pase a la fina de la región se determinará con tiros desde el punto del penal.