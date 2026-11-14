Uno de los goleadores de la temporada 2026 se despidió de Boca Unidos

La temporada 2026 del Federal A tuvo un abrupto final para Boca Unidos y mientras la dirigencia intenta cerrar el año y diagrama el 2027, uno de los goleadores del equipo informó que no seguirá en la entidad correntina.



El delantero Agustín “Kata” Alfano publicó en sus redes sociales el fin de la relación con Boca Unidos. El jugador de 25 años, uno de los máximos goleadores de la temporada en el aurirrojo, tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y ya comunicó que buscará otros horizontes.



“De la primera a la última foto... Y así termina un nuevo capítulo. Hoy toca despedirme y cerrar una etapa que me deja muchísimas experiencias nuevas”, publicó Alfano en su cuenta de Instagram con un carrusel que incluye 14 fotos de su paso por Boca Unidos.



Alfano llegó a Boca Unidos a fines de marzo procedente de Atlético Rafaela. En el club santafesino había tenido un gran 2025, pero en el 2026 había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico y decidió sumarse a Boca Unidos, por entonces dirigido por Lucas Batistuta.



“Con la tranquilidad plena de haberlo dejado todo cada vez que me tocó, con aciertos y virtudes pero siempre vaciándome a pesar de muchas cosas”, agregó el “Kata”.



Desde la quinta fecha, Alfano se convirtió en un titular indiscutido y prácticamente ya no salió del equipo. Terminó el año con 6 conquistas, siendo uno de los máximos goleadores del plantel aurirrojo junto a Kevin Fernández.



“Hoy solo quedan palabras de agradecimiento, al club por abrirme las puertas, a mis compañeros por hacer que el día a día sea solo disfrutar de esta profesión, al cuerpo técnico, médico, utileros y a cada persona que nos acompañó en el día a día”, manifestó el jugador nacido en Río Cuarto, Córdoba.



“Me llevo hermosos recuerdos, amistades y momentos donde pude ser feliz y sobre todo, orgulloso de haber podido defender estos colores, gracias @cabocaunidos”, concluyó.



De cara a la temporada 2027, el DT Alberto Boggio tiene contrato hasta el mes de junio pero es intención del grupo empresarial que maneja el fútbol en Boca Unidos, con el aval de la dirigencia, extender el vínculo, por lo menos, hasta el final del año.



Ya se concretaron las primeras reuniones donde se analizó la cuestión económica y se barajó la lista de jugadores que seguirían en la institución.