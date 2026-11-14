¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Anderson apuesta a su crecimiento para colaborar con San Martín

El ala pivote norteamericano de 26 años fue el último jugador en sumarse al elenco rojinegro.

Por El Litoral

Sabado, 14 de noviembre de 2026 a las 19:04
Gentileza Club San Martín

Con el regreso de Diego Vadell a la conducción técnica, San Martín también decidió ampliar su plantel y sumar al interno estadounidense Luke Anderson. El jugador de 26 año se sumó al equipo correntino en Capital Federal y ya disputó dos encuentros.

“Los primeros días fueron muy buenos. Mis compañeros me recibieron muy bien y todos son geniales”, expresó el jugador que llegó procedente de Australia.

Esta es su primera experiencia en el básquet sudamericano y sobre ello remarcó: “Es una bendición. Nunca pensé que estaría jugando profesionalmente en Sudamérica, así que estoy muy agradecido y contento de poder estar acá”.

En dos partidos, con pocos entrenamientos con sus nuevos jugadores, Anderson aportó 7.5 puntos y 4 rebotes en 17,8 minutos de promedio por juego.

De cara a lo que viene, el jugador también dejó en claro qué busca aportar al equipo y cuáles son sus objetivos personales para este nuevo capítulo de su carrera. “Quiero aportar una mentalidad ganadora y madurez. Personalmente, solo quiero jugar lo mejor posible y seguir creciendo y mejorando”, afirmó.

En cuanto a sus primeras impresiones sobre la institución y la ciudad, el oriundo de Lakeland, Florida destacó que superó sus expectativas: “No estaba muy seguro de qué esperar cuando vine, pero todo superó mis expectativas. Las primeras impresiones fueron muy buenas”.

San Martín volverá a presentarse este domingo en el Fortín Rojinegro, donde recibirá a Quimsa a partir de las 21:00hs por una nueva fecha de la Liga Nacional 2026/27. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD