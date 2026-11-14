Anderson apuesta a su crecimiento para colaborar con San Martín

Con el regreso de Diego Vadell a la conducción técnica, San Martín también decidió ampliar su plantel y sumar al interno estadounidense Luke Anderson. El jugador de 26 año se sumó al equipo correntino en Capital Federal y ya disputó dos encuentros.



“Los primeros días fueron muy buenos. Mis compañeros me recibieron muy bien y todos son geniales”, expresó el jugador que llegó procedente de Australia.



Esta es su primera experiencia en el básquet sudamericano y sobre ello remarcó: “Es una bendición. Nunca pensé que estaría jugando profesionalmente en Sudamérica, así que estoy muy agradecido y contento de poder estar acá”.



En dos partidos, con pocos entrenamientos con sus nuevos jugadores, Anderson aportó 7.5 puntos y 4 rebotes en 17,8 minutos de promedio por juego.



De cara a lo que viene, el jugador también dejó en claro qué busca aportar al equipo y cuáles son sus objetivos personales para este nuevo capítulo de su carrera. “Quiero aportar una mentalidad ganadora y madurez. Personalmente, solo quiero jugar lo mejor posible y seguir creciendo y mejorando”, afirmó.



En cuanto a sus primeras impresiones sobre la institución y la ciudad, el oriundo de Lakeland, Florida destacó que superó sus expectativas: “No estaba muy seguro de qué esperar cuando vine, pero todo superó mis expectativas. Las primeras impresiones fueron muy buenas”.



San Martín volverá a presentarse este domingo en el Fortín Rojinegro, donde recibirá a Quimsa a partir de las 21:00hs por una nueva fecha de la Liga Nacional 2026/27.