Córdoba se coronó en la Liga Provincial de Mayores Femenina 2026

Córdoba derrotó a Unión de Goya por 73 a 39 y al quedarse con el segundo partido de la serie final, se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores Femenina 2026 de básquetbol.



La figura del partido disputado este sábado en cancha de Juventus fue Tiziana Huici, con una producción de 24 puntos para el triunfo del elenco capitalino. En el primer triunfo de Córdoba el marcador final había sido de 73 a 57 en la ciudad de Goya.



El equipo rojo se coronó en condición de invicto luego de ganar sus nueve partidos de la primera fase, derrotar en dos cotejos a Belgrano de Monte Caseros y tras quedarse con las finales ante Unión en dos juegos. Este es el primer título provincial de mayores en la rama femenina en la historia de la institución.



Por su parte, Unión finalizó su participación con este subcampeonato. En la primera fase había obtenido el tercer lugar y en semifinales logró una heroica victoria luego de eliminar en condición de visitante a 1536 Viviendas.



Para el momento de la premiación estuvo presente el presidente de la Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes, Marcelo Quagliozzi.